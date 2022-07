Rejet de la motion de censure : les quatre députés NUPES du Rhône avaient voté pour

Le texte déposé par les présidents de groupes LFI, PS, EELV et PCF n’a pas été adopté par l’Assemblée nationale puisqu’il n’a recueilli que 146 voix, loin des 289 nécessaires pour renverser le gouvernement d’Elisabeth Borne.

Pour sa "démonstration de défiance" selon Mathilde Panot, la NUPES n’a pas pu compter sur le renfort du reste de l’opposition. Car à part le non-inscrit Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), les députés du Rassemblement national et des Républicains n’ont pas pris part au vote. "Vous n'avez pas notre défiance mais vous n'avez notre confiance pour autant", a commenté Michèle Tabarot (LR) à la tribune, s'adressant à la Première ministre Elisabeth Borne.

Les quatre députés NUPES du Rhône étaient au rendez-vous. Ainsi, les insoumis Gabriel Amard (6e circonscription) et Idir Boumertit (14e circonscription), et les écologistes Marie-Charlotte Garin (3e circonscription) et Hubert Julien-Laferrière (2e circonscription) avaient voté pour.

A noter la défection de six parlementaires socialistes qui ont fait faux bond à leur groupe présidé par Boris Vallaud : Joël Aviragnet, Bertrand Petit, Dominique Potier, Valérie Rabault, l'ardéchois Hervé Saulignac, et Cécile Untermaier.

"Le congrès de la Nupes est officiellement terminé. 146 voix se sont portées sur la motion de censure, très loin de la majorité absolue, nous allons pouvoir travailler", a commenté le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, qui a moqué "une nouvelle défaite pour Jean-Luc Mélenchon".