Processus d’adhésion du PS à la Nupes invalidé par la justice : "Les fautes et erreurs accumulées sont d’une terrible irresponsabilité" dénonce Jean-Paul Bret

A quelques jours du scrutin, c’est un revers pour le PS… Le juge des référés du tribunal de Créteil a enjoint cette semaine le parti d’organiser sous trente jours une convention nationale portant sur l’accord de la nouvelle alliance de la gauche lui interdisant par la même occasion de "se prévaloir de l’accord Nupes". La justice avait été saisie par quatre militants opposés à cet accord en vue des élections législatives dont le premier tour se déroule ce dimanche 12 juin.

La décision n’a pas manqué de faire réagir ce jeudi matin l’ancien maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, qui avait critiqué cette union et adressé une lettre aux militants du PS de Villeurbanne. "Je considère pour ma part que les choix opérés par la direction nationale, sans jamais recourir au vote des militants, sonnent comme une trahison des engagements pris au moment du congrès", avait notamment écrit l’ancien député du Rhône mettant en avant "une bévue politique lourde qui a des conséquences graves dans toutes les circonscriptions".

"À Villeurbanne, celles et ceux qui ont fait pression pour que la candidate socialiste désignée par les militants à l’unanimité, Cristina Martineau, retire sa candidature en prétextant une décision nationale, se sont non seulement trompés, mais ont condamné le Parti socialiste dans la 6e circonscription du Rhône à un rôle de supplétif de La France Insoumise, sur une commune qui compte pourtant plus de 100 ans de socialisme. Cela s’appelle tirer contre son camp. Entre d’une part le retrait contraint de Cristina Martineau et d’autre part le soutien zélé à Gabriel Amard, gendre parachuté de Jean-Luc Mélenchon, les fautes et erreurs accumulées sont d’une terrible irresponsabilité", réagit ce jeudi matin Jean-Paul Bret dans un communiqué.

De son côté, la direction nationale du Parti Socialiste a tenu à rassurer à quelques jours du scrutin. "Cette décision ne remet pas en cause l’accord, ni les investitures du PS, ni le soutien du PS aux candidats des autres partis de la Nupes. Rien de ce que nous avons fait n’a été invalidé", a assuré à l’AFP la numéro 2 du parti Corinne Narassiguin.