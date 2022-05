Législatives à Villeurbanne : l'ancien maire Jean-Paul Bret accuse son successeur "d'hypocrisie" et ne votera pas Amard (Nupes)

Après le retrait forcé de Cristina Martineau (PS) dans la course aux législatives, la loi de l'alliance voudrait que tous les sympathisants de gauche soutiennent pleinement le candidat Gabriel Amard investi par la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale.

Mais au grand dam de Jean-Luc Mélenchon, les socialistes locaux conservent un goût très amer dans la bouche et le gendre du dirigeant de La France Insoumise voit ses chances de victoire fragilisées par ce manque d'union.

Dans tout ce vacarme, il y a un homme qui a peut-être un peu plus de recul que les autres : l'ancien maire PS de Villeurbanna. Jean-Paul Bret est sorti du silence ce jeudi et on peut dire qu'il n'a pas gardé sa langue dans sa poche.

Il a d'abord évoqué sa déception quant au comportement de son successeur Cédric Van Styvendael. "Je me demande si je ne me suis pas trompé un peu", a déclaré l'ancien élu qui avait soutenu la candidature de l'actuel édile aux municipales. "Il joue un double jeu (...) je crois qu'il y a beaucoup de faussetés et d'hypocrisie dans son comportement", a-t-il poursuit.

Jean-Paul Bret accuse ainsi Cédric Van Styvendael d'avoir soutenu localement la candidature de Cristina Martineau tout en ne faisant rien pour empêcher son retrait auprès des décideurs de la Nupes. Il a même comparé le comportement de l'entourage de Van Styvendael à celui de Gérard Collomb à la grande époque du "baron de Lyon".

"On nous prend pour des clowns"

Jean-Paul Bret est ensuite revenu sur le fond du problème : les conditions imposées par La France Insoumise dans le cadre de l'accord national de la Nupes. S'il a reconnu que le PS n'était pas en très grande forme après la présidentielle, il a quand même fait part de son étonnement du traitement des socialistes en région lyonnaise. "Sur le Rhône, on nous a pris pour des clowns (...) on n'a que deux circonscriptions où nous n'avons jamais été élus", assène-t-il.

C'est pourquoi, bien qu'il soit encore adhérent du Parti Socialiste, Jean-Paul Bret a pris la décision de ne pas voter pour Gabriel Amard lors du 1er tour des élections législatives de juin prochain. Il n'a cependant pas révélé ses intentions et a même évoqué un éventuel vote blanc.