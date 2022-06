Législatives : le collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à voter NUPES et NPA dans le Rhône

Ce lundi, le collectif 69 de soutien au peuple palestinien a décidé de soutenir publiquement les candidats de la NUPES et du NPA.

Dans un communiqué de presse, l'association estime qu'Emmanuel Macron "a démontré durant cinq ans tout son mépris pour les droits humains en Palestine. Lors du dernier diner du CRIF, il a même qualifié Jérusalem de "capitale éternelle du peuple juif", ceci entrant en infraction avec le droit international". Pas question donc de se ranger derrière Ensemble! et les candidats de la majorité présidentielle.

Pas plus de considération pour les Républicains qui n'ont "jamais levé le petit doigt pour la justice en Palestine" ou l'extrême-droite de Marine Le Pen ou Eric Zemmour qui "fait aujourd'hui la synthèse entre soutien indéfectible à Israël et antisémitisme maladif".

D'où la décision de se tourner vers l'alliance de la gauche portée par Jean-Luc Mélenchon et d'appeler à voter pour les 14 candidats investis dans le Rhône pour "être encore plus nombreux demain à l'Assemblée nationale afin de soutenir et relayer le combat du peuple palestinien".