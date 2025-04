"Une scène de fureur inouïe" autour d’une conférence sur la Palestine et le sionisme à l’ENS Lyon

C’est ce que rapporte La CGT FERC Sup ENS Lyon dans un communiqué publié ce mercredi. Le syndicat évoque “un commando de plusieurs personnes” qui se serait "installé tranquillement dans la salle, puis a vociféré, et finalement a interrompu le discours". Selon ces deniers, "s’en est suivie une scène de fureur inouïe dans la salle".

L’intervention visait selon le syndicat à empêcher une conférence intitulée "Histoire de la Palestine et du projet sioniste du XIXè siècle à nos jours. On reconnaîtra là les méthodes bien rodées d’un mouvement d’extrême-droite, violent et usant d’intimidations verbales et physiques pour empêcher le débat démocratique”, écrit la CGT.

Ces derniers affirment que "de nombreux étudiants et participants ont été violemment pris à partie" et dénoncent "la violence des propos et des gestes, ainsi que des menaces proférées à l’encontre des personnes présentes."

"Agression raciste et homophobe"

Le syndicat déclare que "le public a été effrayé, choqué et de nombreuses personnes ont fui pour échapper au déchaînement et à la brutalité de ces assaillants aux méthodes 'trumpistes', voire fascistes." Il est également fait mention de "multiples propos racistes et homophobes" tenus par les assaillants.

La CGT ENS Lyon dit exprimer "notre indignation totale face à cette violence, de même que notre soutien inconditionnel aux étudiants violentés ainsi qu’aux collègues de l’ENS qui ont été très choqués." Le communiqué appelle l’établissement à "condamner ces agissements indignes avec la plus grande fermeté” et demande à ce que “l’École porte plainte contre ce groupuscule violent et haineux."

Parmi les demandes formulées, figure aussi la mise en place "en urgence [d’] une cellule de crise qui accueille les personnes, collègues et étudiants, présents lors de cet événement de manière à les prendre en charge et recueillir leurs témoignages."

Enfin, la CGT annonce qu’une Assemblée Générale sera organisée prochainement "pour les libertés académiques" et conclut en alertant : “voyez ce qui se passe aux États-Unis actuellement !”

Sur les réseaux sociaux, le député LFI Abdelkader Lahmar a réagi en ces termes : "Agression raciste et homophobe par un commando à l'ENS Lyon hier contre la conférence sur l'histoire de la Palestine et du sionisme. Les responsables doivent être poursuivis en justice. Hier, les commandos d'extrême droite effaçaient les juifs d'Europe. Aujourd'hui, ils censurent l'Histoire du sionisme en croyant rattraper leur crime. Et toujours la même méthode : brutalisation, intimidation, lâcheté."