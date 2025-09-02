Faits Divers

Lyon : une policière agressée par un étranger en situation irrégulière pour une cigarette

Une policière lyonnaise hors service a été frappée et menacée par un homme armé.

Une fonctionnaire de police a été agressée tôt ce mardi 2 septembre dans le 6e arrondissement de Lyon. Selon nos informations, alors qu’elle circulait à trottinette pour se rendre sur son lieu de travail aux alentours de 5h du matin, quai du Général Sarrail, elle a été abordée par un homme qui lui a demandé une cigarette.

Face à son refus, l’individu lui a porté un violent coup au thorax avant de prendre la fuite.

Accompagnée d’un témoin de la scène, la victime a rapidement prévenu le 17 et retrouvé le mis en cause au niveau de la rue Pierre Corneille. L’homme, un ressortissant géorgien en situation irrégulière, a alors sorti un couteau.

L’intervention rapide d’un équipage du service de nuit départemental a permis de procéder immédiatement à son interpellation. Le syndicat Alliance Police Nationale (Auvergne-Rhône-Alpes) a dénoncé : " La réalité du terrain sur la métropole lyonnaise est insupportable !!" et indiqué que l’homme était ivre au moment des faits.

L'homme a été placé en garde à vue.

Heuuu... le 02/09/2025 à 14:02

Le même type d'énergumènes noctambules qui casse les vitres de voitures pour visites ...?

Chris696969 le 02/09/2025 à 14:00
LFI 69 a écrit le 02/09/2025 à 11h53

Il faut héberger ce ressortissant et programmer une manifestation

Oui, il est à l'évidence une victime ...

pas forcement le 02/09/2025 à 13:59
Ex Précisions a écrit le 02/09/2025 à 10h58

Un géorgien, l'exception qui confirme la règle ?
;-)

il y a des géorgiens orthodoxes et des musulmans…

franche correction le 02/09/2025 à 13:51
French connection a écrit le 02/09/2025 à 13h25

Il n'y a plus de contrôle de la violence en France, si ces biens pensants arrêtaient de traiter la police de brutale avec les delinquants il n'y aurait pas tout ce foutoir

c est tout ce que le loustic merite...

Corrrection le 02/09/2025 à 13:49

Refugees are NOT welcome. Voilà, c'est corrigé. Avis aux intéressés.

GAD le 02/09/2025 à 13:42

Il est regrettable que cet incident n'ait pas concerné un militant ou un élu pro-migrant . Il est vrai qu'à cette heure matinale la possibilité de les rencontrer sur la voie publique est quasiment nulle .

Calahann le 02/09/2025 à 13:31

Je kiffe la Géorgie 🤣

INCROYABLE le 02/09/2025 à 13:30

La réalité du terrain est insupportable ! C’est la police qui le dit. Étant donné que nous vivons dans un pays qui cultive la dissonance, j’aurait tendance à dire que c’est incroyable .

French connection le 02/09/2025 à 13:25

Il n'y a plus de contrôle de la violence en France, si ces biens pensants arrêtaient de traiter la police de brutale avec les delinquants il n'y aurait pas tout ce foutoir

I dont understand le 02/09/2025 à 13:09
johnny a écrit le 02/09/2025 à 12h03

Y agresse meme jusqu'au 6 ème bah dit donc tu m'étonnes que je veut plus commencé a 4/5 h du mât ta vu les dégénéré même q cette heure et sa été vite pour le retrouver quand même ^^ on attend Quoi pour les refroute ceux eux

You speak english Johnny ?

Bibi Fricotin le 02/09/2025 à 13:04

on est la poubelle du monde incapable de se faire respecter ni d'appliquer nos propres lois
vivement les élections...

raslebol69 le 02/09/2025 à 12:46

Vite, vite faire entrer la Géorgie dans l'Union Européenne puis dans l'espace Schengen.

Dz69 le 02/09/2025 à 12:43
johnny a écrit le 02/09/2025 à 12h03

Y agresse meme jusqu'au 6 ème bah dit donc tu m'étonnes que je veut plus commencé a 4/5 h du mât ta vu les dégénéré même q cette heure et sa été vite pour le retrouver quand même ^^ on attend Quoi pour les refroute ceux eux

Impossible que tu as pu te relire!!!
Dis moi que c'est une blague???
"... Refroute ceux eux..."
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Eh bin c'est avc des gens comme ça qu'on va s'en sortir mdrrrr!!

Exact le 02/09/2025 à 12:43
Mdr ! a écrit le 02/09/2025 à 10h54

Il est interdit d'être en état d'ébriété sur la voie publique, ça suffit pour écoper d'une amende.
Ce serait donc plutôt une circonstance aggravante.. dans un monde normal.

Et s'il ne paie pas l'amende, c'est la retenue sur salaire ?...

Allez ! le 02/09/2025 à 12:42

vive la France !

C'est donc lui le 02/09/2025 à 12:41
Memphis a écrit le 02/09/2025 à 11h15

Erreur de roulée en trottinette.....réservée aux bobos et à la racaille. Le géorgien l’à confondu avec une noctambule sur le retour

En lisant l'article, je me suis qu'il allait bien y avoir un droitardé sans cervelle qui allait parler des trottinettes et pas de l'agression de la policière. C’est fait. Et il est content de lui en plus.

corporatisme droitard le 02/09/2025 à 12:39

Alliance tweete pour parler d'une collègue mais pas de tweet pour les citoyens lanbdas..................

jusqu'à quand ? le 02/09/2025 à 12:38

ça n'empêchera pas Dupont Moretti de continuer, sur son piédestal, à nous expliquer sur un ton méprisant que le réel n'existe pas, que ce que l'on voit et / ou subit chaque jour n'existe pas...

Incroyable le 02/09/2025 à 12:30

Fatigué de ces violences policières envers de vulnérables individus. De quel droit le thorax de cette policière a-t-il frappé le poing de cette pauvre victime géorgienne ?

Illisible le 02/09/2025 à 12:14
johnny a écrit le 02/09/2025 à 12h03

Y agresse meme jusqu'au 6 ème bah dit donc tu m'étonnes que je veut plus commencé a 4/5 h du mât ta vu les dégénéré même q cette heure et sa été vite pour le retrouver quand même ^^ on attend Quoi pour les refroute ceux eux

Vous écrivez dans une langue inconnue, indéchiffrable. D’où venez-vous ?

johnny le 02/09/2025 à 12:03

Y agresse meme jusqu'au 6 ème bah dit donc tu m'étonnes que je veut plus commencé a 4/5 h du mât ta vu les dégénéré même q cette heure et sa été vite pour le retrouver quand même ^^ on attend Quoi pour les refroute ceux eux

messieu le 02/09/2025 à 12:00
Mdr ! a écrit le 02/09/2025 à 10h54

Il est interdit d'être en état d'ébriété sur la voie publique, ça suffit pour écoper d'une amende.
Ce serait donc plutôt une circonstance aggravante.. dans un monde normal.

Il est interdis d'être en situation irrégulière en France 😒
C'est censuré?

Terrible le 02/09/2025 à 11:54

La hausse des violences et des homicides dans le Rhone une augmentation de 42% n’est ni du brain washing ni un sentiment d’insécurité. Par contre le sentiment d’impunité, d’excuses, de relativisme est bien installé dans la tête de certains.

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2024-Premiere-photographie-et-atlas-departemental

LFI 69 le 02/09/2025 à 11:53

Il faut héberger ce ressortissant et programmer une manifestation

Mdr le 02/09/2025 à 11:47
Wat a écrit le 02/09/2025 à 10h44

L'excuse de l'ivresse pour alléger sa peine.

Pour alléger sa peine il faudrait déjà qu’il y’ait une peine.

pasquoil le 02/09/2025 à 11:39

la racaille se lève de bonheur maintenant 😡🤮

Connor McLeod le 02/09/2025 à 11:32

Comptez sur les castors pour construire des barrages,
et pendant ce temps...

la france submergée le 02/09/2025 à 11:27

Il ne cherche même pas à s’enfuir, désormais toutes les racailles connaissent bien la justice française qui les protège !

Rlb le 02/09/2025 à 11:20

Ivre donc irresponsable selon son avocat, il ne se rappelle pas des faits. On connaît la défense.
Sans doute la psychatrie comme d'habitude

Memphis le 02/09/2025 à 11:15

Erreur de roulée en trottinette.....réservée aux bobos et à la racaille. Le géorgien l’à confondu avec une noctambule sur le retour

Chris696969 le 02/09/2025 à 11:12

"L’homme, un ressortissant géorgien en situation irrégulière, a alors sorti un couteau."

Ne vous inquiétez pas on va lui trouver une maladie...

Mur des c… le 02/09/2025 à 11:09
Mdr ! a écrit le 02/09/2025 à 10h54

Il est interdit d'être en état d'ébriété sur la voie publique, ça suffit pour écoper d'une amende.
Ce serait donc plutôt une circonstance aggravante.. dans un monde normal.

Pas pour le syndicat de la magistrature

Ex Précisions le 02/09/2025 à 10:58

Un géorgien, l'exception qui confirme la règle ?
;-)

Catalan le 02/09/2025 à 10:57

je n ai pas encore voté pour le RN ,mais plus ça va plus je comprends qu'il ne peut que monter .

Socrate69 le 02/09/2025 à 10:55

et l'agresseur quand il passera devant le "juge" n'aura rien

Greg D le 02/09/2025 à 10:55

Le danger a Lyon c’est lesstreme drooaaate hein

Mdr ! le 02/09/2025 à 10:54
Wat a écrit le 02/09/2025 à 10h44

L'excuse de l'ivresse pour alléger sa peine.

Il est interdit d'être en état d'ébriété sur la voie publique, ça suffit pour écoper d'une amende.
Ce serait donc plutôt une circonstance aggravante.. dans un monde normal.

Wat le 02/09/2025 à 10:44

L'excuse de l'ivresse pour alléger sa peine.

