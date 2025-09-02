Lyon : une policière agressée par un étranger en situation irrégulière pour une cigarette

Une fonctionnaire de police a été agressée tôt ce mardi 2 septembre dans le 6e arrondissement de Lyon. Selon nos informations, alors qu’elle circulait à trottinette pour se rendre sur son lieu de travail aux alentours de 5h du matin, quai du Général Sarrail, elle a été abordée par un homme qui lui a demandé une cigarette.
Face à son refus, l’individu lui a porté un violent coup au thorax avant de prendre la fuite.
Accompagnée d’un témoin de la scène, la victime a rapidement prévenu le 17 et retrouvé le mis en cause au niveau de la rue Pierre Corneille. L’homme, un ressortissant géorgien en situation irrégulière, a alors sorti un couteau.
L’intervention rapide d’un équipage du service de nuit départemental a permis de procéder immédiatement à son interpellation. Le syndicat Alliance Police Nationale (Auvergne-Rhône-Alpes) a dénoncé : " La réalité du terrain sur la métropole lyonnaise est insupportable !!" et indiqué que l’homme était ivre au moment des faits.
L'homme a été placé en garde à vue.
Le même type d'énergumènes noctambules qui casse les vitres de voitures pour visites ...?Signaler Répondre
Oui, il est à l'évidence une victime ...Signaler Répondre
il y a des géorgiens orthodoxes et des musulmans…Signaler Répondre
c est tout ce que le loustic merite...Signaler Répondre
Refugees are NOT welcome. Voilà, c'est corrigé. Avis aux intéressés.Signaler Répondre
Il est regrettable que cet incident n'ait pas concerné un militant ou un élu pro-migrant . Il est vrai qu'à cette heure matinale la possibilité de les rencontrer sur la voie publique est quasiment nulle .Signaler Répondre
Je kiffe la Géorgie 🤣Signaler Répondre
La réalité du terrain est insupportable ! C’est la police qui le dit. Étant donné que nous vivons dans un pays qui cultive la dissonance, j’aurait tendance à dire que c’est incroyable .Signaler Répondre
Il n'y a plus de contrôle de la violence en France, si ces biens pensants arrêtaient de traiter la police de brutale avec les delinquants il n'y aurait pas tout ce foutoirSignaler Répondre
You speak english Johnny ?Signaler Répondre
on est la poubelle du monde incapable de se faire respecter ni d'appliquer nos propres loisSignaler Répondre
vivement les élections...
Vite, vite faire entrer la Géorgie dans l'Union Européenne puis dans l'espace Schengen.Signaler Répondre
Impossible que tu as pu te relire!!!Signaler Répondre
Dis moi que c'est une blague???
"... Refroute ceux eux..."
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Eh bin c'est avc des gens comme ça qu'on va s'en sortir mdrrrr!!
Et s'il ne paie pas l'amende, c'est la retenue sur salaire ?...Signaler Répondre
vive la France !Signaler Répondre
En lisant l'article, je me suis qu'il allait bien y avoir un droitardé sans cervelle qui allait parler des trottinettes et pas de l'agression de la policière. C’est fait. Et il est content de lui en plus.Signaler Répondre
Alliance tweete pour parler d'une collègue mais pas de tweet pour les citoyens lanbdas..................Signaler Répondre
ça n'empêchera pas Dupont Moretti de continuer, sur son piédestal, à nous expliquer sur un ton méprisant que le réel n'existe pas, que ce que l'on voit et / ou subit chaque jour n'existe pas...Signaler Répondre
Fatigué de ces violences policières envers de vulnérables individus. De quel droit le thorax de cette policière a-t-il frappé le poing de cette pauvre victime géorgienne ?Signaler Répondre
Vous écrivez dans une langue inconnue, indéchiffrable. D’où venez-vous ?Signaler Répondre
Y agresse meme jusqu'au 6 ème bah dit donc tu m'étonnes que je veut plus commencé a 4/5 h du mât ta vu les dégénéré même q cette heure et sa été vite pour le retrouver quand même ^^ on attend Quoi pour les refroute ceux euxSignaler Répondre
Il est interdis d'être en situation irrégulière en France 😒Signaler Répondre
C'est censuré?
La hausse des violences et des homicides dans le Rhone une augmentation de 42% n’est ni du brain washing ni un sentiment d’insécurité. Par contre le sentiment d’impunité, d’excuses, de relativisme est bien installé dans la tête de certains.Signaler Répondre
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2024-Premiere-photographie-et-atlas-departemental
Il faut héberger ce ressortissant et programmer une manifestationSignaler Répondre
Pour alléger sa peine il faudrait déjà qu’il y’ait une peine.Signaler Répondre
la racaille se lève de bonheur maintenant 😡🤮Signaler Répondre
Comptez sur les castors pour construire des barrages,Signaler Répondre
et pendant ce temps...
Il ne cherche même pas à s’enfuir, désormais toutes les racailles connaissent bien la justice française qui les protège !Signaler Répondre
Ivre donc irresponsable selon son avocat, il ne se rappelle pas des faits. On connaît la défense.Signaler Répondre
Sans doute la psychatrie comme d'habitude
Erreur de roulée en trottinette.....réservée aux bobos et à la racaille. Le géorgien l’à confondu avec une noctambule sur le retourSignaler Répondre
"L’homme, un ressortissant géorgien en situation irrégulière, a alors sorti un couteau."Signaler Répondre
Ne vous inquiétez pas on va lui trouver une maladie...
Pas pour le syndicat de la magistratureSignaler Répondre
Un géorgien, l'exception qui confirme la règle ?Signaler Répondre
;-)
je n ai pas encore voté pour le RN ,mais plus ça va plus je comprends qu'il ne peut que monter .Signaler Répondre
et l'agresseur quand il passera devant le "juge" n'aura rienSignaler Répondre
Le danger a Lyon c’est lesstreme drooaaate heinSignaler Répondre
Il est interdit d'être en état d'ébriété sur la voie publique, ça suffit pour écoper d'une amende.Signaler Répondre
Ce serait donc plutôt une circonstance aggravante.. dans un monde normal.
L'excuse de l'ivresse pour alléger sa peine.Signaler Répondre