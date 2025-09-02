Lyon : une policière agressée par un étranger en situation irrégulière pour une cigarette

Une fonctionnaire de police a été agressée tôt ce mardi 2 septembre dans le 6e arrondissement de Lyon. Selon nos informations, alors qu’elle circulait à trottinette pour se rendre sur son lieu de travail aux alentours de 5h du matin, quai du Général Sarrail, elle a été abordée par un homme qui lui a demandé une cigarette.

Face à son refus, l’individu lui a porté un violent coup au thorax avant de prendre la fuite.

Accompagnée d’un témoin de la scène, la victime a rapidement prévenu le 17 et retrouvé le mis en cause au niveau de la rue Pierre Corneille. L’homme, un ressortissant géorgien en situation irrégulière, a alors sorti un couteau.

L’intervention rapide d’un équipage du service de nuit départemental a permis de procéder immédiatement à son interpellation. Le syndicat Alliance Police Nationale (Auvergne-Rhône-Alpes) a dénoncé : " La réalité du terrain sur la métropole lyonnaise est insupportable !!" et indiqué que l’homme était ivre au moment des faits.

L'homme a été placé en garde à vue.