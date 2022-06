Gabriel Amard "portera haut la voix de la gauche et de l'écologie" selon le maire de Villeurbanne

"Le mandat du député macroniste Bruno Bonnel n'aura donc été qu'une parenthèse dans cette circonscription et cette ville historiquement ancrées à gauche", s'est félicité le maire de Villeurbanne.

Selon Cédric Van Styvendael, "le Président Macron n’aura qu’une majorité relative à l’assemblée nationale et sera donc contraint de s’appuyer sur des groupes parlementaires de droite pour mener sa politique" : "Avoir renvoyé dos à dos les candidats de la gauche et ceux du Rassemblement national aura contribué à banaliser un peu plus les idées de la droite extrême. C’est une faute politique et morale que le Gouvernement devra assumer".



Dans un communiqué publié ce dimanche soir, le maire de Villeurbanne dit enfin avoir confiance en les députés NUPES "pour être aussi combatifs que constructifs et porter haut la voix de la gauche et de l’écologie". Et de conclure : "Nous n’en avons jamais eu autant besoin".