Présidentielle 2027 : les maires de Lyon et Villeurbanne appellent à une candidature commune à gauche

Et puis il y a les autres qui estiment que face à la possible victoire du Rassemblement National à la présidentielle, il faut faire l'union dès le premier tour.

Dans une tribune publiée sur Le Nouvel Obs, de nombreux maires appellent de leur voeu à une candidature commune de la gauche et des écologistes pour le scrutin de 2027.

Parmi eux, Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, et Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne. Ils co-signent, aux côtés notamment d'Eric Piolle (Grenoble), Johanna Rolland (Nantes) ou encore Olivier Bianchi (Clermont-Ferrand) et Jeanne Barseghian (Strasbourg), une tribune qui recommande de réunir les dirigeants des partis de gauche et des membres de la société civile le 2 juillet prochain.

"La situation sociale et climatique nous oblige collectivement à élaborer un projet pour un monde vivable et désirable pour toutes et tous, notamment les personnes les plus vulnérables. Un projet pour les générations actuelles et futures. Un projet qui redonne un élan collectif et la fierté d’une France qui se projette et qui protège", écrivent les premiers magistrats.

Selon ces élus écologistes, socialistes et communistes, la victoire passera par "une candidature commune structurée et portée par une équipe", "un programme de rupture capable de changer concrètement la vie" et "une mobilisation de la société civile organisée et des citoyens dans tous les territoires".

"A deux ans du premier tour, rien n’est joué mais le temps est déjà compté. Nous, maires, sommes prêtes et prêts à porter cette ambition. Nous nous mettons au service d’un impératif collectif : redonner espoir aux classes populaires et moyennes, donner un nouveau souffle à la France et réconcilier notre pays", concluent-ils.