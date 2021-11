Des boutons d’alerte pour lutter contre les violences faites aux femmes en Auvergne-Rhône-Alpes

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce mercredi la mise en place d’un nouveau dispositif ayant pour objectif de lutter contre les violences faites aux femmes. Il s’agit de boutons d’alerte connectés et non-visibles à destination des femmes en situation d’insécurité. Ce sont 1000 appareils produits dans le Rhône qui ont été acquis par la collectivité afin de conduire cette expérimentation déjà menée dans plusieurs départements du pays.

"Ces petits mécanismes permettent d’envoyer un SMS géolocalisé à 5 proches simultanément et d’enregistrer les bruits et de détecter les chutes", explique la Région. "Leur capacité d’enregistrement et de détection des chutes pourront permettre d’obtenir des éléments matériels lors de procédures judiciaires quand bien souvent ces derniers font défaut dans les affaires de violences conjugales", précise la collectivité.