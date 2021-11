Harcèlement dans les transports à Lyon : le SYTRAL lance des "marches exploratoires" à la Guillotière

Au lendemain d'une grosse agitation politicomédiatique dans le quartier de la Guillotière à Lyon, les élus écologistes de la Métropole, de la Ville et du SYTRAL ont donné rendez-vous à la presse sur la place Gabriel-Péri.

A l'occasion de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes ce jeudi, le gestionnaire du réseau TCL lance une nouvelle série de "marches exploratoires".

Le principe : plusieurs "ambassadrices" ont pour mission d'utiliser le réseau de transport en commun lyonnais et d'y noter tous les faits de harcèlement sexiste et sexuel qu'elles peuvent rencontrer.

Recrutées grâce à des affiches disposées dans le métro, ces dernières ont déjà pu oeuvrer sur des lignes de bus dites "sensible", ce qui a notamment permis de mettre en place l'arrêt à la demande le soir.

Pour Bruno Bernard, président du SYTRAL et de la Métropole de Lyon, l'objectif est de faire en sorte "que les femmes se sentent en sécurité". Les volontaires permettront de "faire un diagnostic" des installations du quartier de La Guillotière, diagnostic sur lequel le SYTRAL pourra s'appuyer pour "détecter tous éléments pouvant susciter un sentiment d'insécurité". Cela va de l'éclairage public à la communication des chauffeurs de bus, en passant par le manque d'agent de sécurité.

"Il y a des gestes qui sont déplacés, des problèmes de frottement et des insultes", témoigne Sara, une ambassadrice. "Les victimes se sentent vraiment immobiles, elles ne savent pas comment s'y prendre quand ça arrive", poursuit-elle. Pour délier la parole, les volontaires ont mis au point un guide et des affiches de prévention placardées aux abords des stations.

Les maires du 3e et du 7e arrondissement étaient également présentes pour le lancement de cette nouvelle campagne. Véronique Dubois-Bertrand a ainsi affiché sa volonté de "rendre l'espace public plus accessible à toutes", en combattant notamment "l'héritage d'une culture patriarcale" française. Plus concrète, Fanny Dubot se réjouit que la "parole soit donnée aux usagères" et espère que le compte-rendu de ces marches exploratoires sera bénéfique dans l'immédiat.

Quant au maire de Lyon, Grégory Doucet, il assure que "la Ville prend sa part" et souhaite voir une "normalisation" du bien-être des femmes dans l'espace public.

Pour que les résultats soient les plus concluants possible, le SYTRAL a lancé une nouvelle campagne de recrutement d'ambassadrice dédiée au quartier de la Guillotière. Une formation gratuite , "permettant à chacun de mettre fin aux situations de harcèlement", sera par ailleurs assurée le 14 décembre prochain. Inscription ici.

L.M.