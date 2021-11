Bus attaqué par des collégiens près de Lyon : le SYTRAL intervient auprès des élèves et parents

Un bus TCL de ligne 7 circulait à Villeurbanne en direction de Vaulx-en-Velin quand il a été attaqué par une vingtaine d'individus montés à bord au niveau de l'arrêt "stade des peupliers".

Selon nos informations, ces élève du collège Simone-Lagrange, mineurs, étaient armés de bâtons et de branches d'arbre. Ils ont d'abord menacé et insulté le conducteur avant de s'en prendre directement aux passagers. Plusieurs coups ont été portés aux clients du réseau TCL. Une usagère, qui a manifesté son mécontentement face à l'attitude de ces jeunes, a été plus violemment frappée et a dû être prise en charge par les sapeurs-pompiers.

On ignore encore le motif de cette attaque extrêmement violente. Le conducteur du bus a porté plainte, une enquête est en cours.

"Nous avons immédiatement réagi, en lien avec le préfet délégué à la sécurité, le maire de Villeurbanne ainsi que le chef d'établissement", a réagi le SYTRAL en fin de journée. Le gestionnaire du réseau TCL a par ailleurs annoncé que les images de vidéosurveillance du bus ont été transmises à la police judiciaire chargée de l'enquête.

De son côté, le président de la Métropole de Lyon et du SYTRAL, Bruno Bernard, a annoncé avoir mis en place "des actions d'information et de sensibilisation auprès des élèves et de leurs parents", "dénonce fermement ces comportements" et "exprime tout son soutien au conducteur de bus ainsi qu'aux voyageurs présents à bord".

En conclusion, l'élu a affirmé que "la priorité du SYTRAL est d'assurer la sécurité des personnels et des voyageurs du réseau TCL et nous y oeuvrons quotidiennement".