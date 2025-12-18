Transports

Stationnement à Lyon : LPA Mobilités et Macaron testent un outil d’IA pour centraliser les données

LPA Mobilités et la start-up française Macaron ont officialisé ce jeudi un partenariat stratégique visant à structurer et diffuser l’ensemble des données de stationnement et de mobilité à Lyon.

Grâce à un outil d’intelligence artificielle géospatiale, cette expérimentation doit permettre de développer une stratégie ambitieuse autour de l’IA, afin d’améliorer la gestion des infrastructures et l’information destinée aux usagers.

Le premier volet du partenariat repose sur la numérisation complète du stationnement en voirie lyonnais, selon le standard interopérable Curb Data Specification (CDS).

À ce stade, 121 277 places de stationnement ont été cartographiées et intégrées dans un socle de données unifié. Celui-ci inclut également la structuration des arrêtés permanents et temporaires (travaux, déménagements, occupations du domaine public), ainsi que l’intégration des parkings gérés par LPA Mobilités, avec un affichage de leur taux d’occupation en temps réel.

Les données ainsi structurées sont accessibles via l’application Macaron, présentée comme un point d’entrée unique pour consulter les règles de stationnement, les restrictions de circulation, le trafic en temps réel et les disponibilités des parkings à Lyon. L’application permet également la recherche de places, la navigation, ainsi que le paiement du stationnement, sur voirie comme en ouvrage.

Selon les concernés, ce socle numérique constitue une base technologique durable, appelée à évoluer vers des outils d’analyse avancée destinés à optimiser l’exploitation des infrastructures, et à terme vers une super-app visant à renforcer la lisibilité et la transparence des données de mobilité pour les usagers lyonnais.

