La fin du stationnement gratuit le mois d'août à Lyon actée ce jeudi en conseil municipal

Cela fait plusieurs semaines que le sujet fait polémique et c’est en passe d'être acté : vous ne pourrez plus garer votre véhicule à Lyon sans payer au mois d’août.

La Ville de Lyon, par le biais de l’adjoint à la Mobilité et aux Espaces publics, Valentin Lungenstrass, a annoncé à nos confrères de Tribune de Lyon sa décision de mettre un terme à la gratuité des places de stationnement au mois d’août. Un "cadeau" historique aux automobilistes qui va donc prendre fin cette année.

À l’origine, la municipalité réfléchissait à allonger les plages horaires du stationnement payant de 19h à 20h et enlever la gratuité pendant huit dimanches dans l’année, en plus de retirer la gratuité du mois d’août. Tout cela, dans le but de gagner 1,5 million d’euros dans le cadre des coupes budgétaires réclamées par l'Etat.

Finalement, seul le scénario du mois d’août sera soumis au vote des élus ce jeudi au conseil municipal. Ce seront tout de même près de 650 000 euros supplémentaires qui rentreront dans les caisses de la Ville. Et cela, en partie grâce au tarif majoré applicable aux plus gros véhicules depuis l’été. Ils devront payer 50 centimes de plus.