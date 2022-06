Que va changer la SPLM, cette énième structure organisatrice des transports à Lyon ?

Illsutration - LyonMag

Après avoir complètement refondé le SYTRAL pour lui donner plus de pouvoir (et émincer l'opposition au conseil), les écologistes de la Métropole et de la Ville de Lyon s'apprêtent à créer une nouvelle superstructure organisatrice des transports.













Le sujet sera débattu ce lundi lors du conseil de la Métropole de Lyon. Les élus de la majorité de Bruno Bernard devraient donner leur feu vert pour la création de la Société Publique Locale des Mobilités avant que la décision ne soit entérinée par la Ville de Lyon, le SYTRAL Mobilités et Lyon Parc Auto dans les prochains jours. Pour Jean-Charles Kohlhaas, bras droit de Bruno Bernard à la Métropole et au SYTRAL, cette SPLM a plusieurs objectifs. "Il s'agit de reprendre en gestion directe les parkings, stationnements et parcs relais", mais aussi de "rassembler tous les leviers à notre disposition pour aller plus vite sur le sujet des mobilités" sur le territoire de la Ville de Lyon. Une SPL toute puissante ? Concrètement la future SPLM intégrera, à l'horizon 2023/2024/2025, plusieurs importantes institutions. La Métropole y glissera ses outils et ses aides en vue de l'instauration de la Zone à Faibles Emissions (ZFE), la gestion de 15 parcs de stationnement LPA pour un total de 8000 places de parking, la gestion des parcs relais ferroviaires et gares de covoiturage, le déploiement d'une "offre de stationnement sécurisée pour les vélos" ainsi que la création d'un nouveau dispositif d'autopartage en station. La Ville de Lyon donnera quant à elle à la SPLM ses compétences en matière de stationnement payant sur la voirie. Enfin, le SYTRAL y déléguera la gestion des parcs relais P+R. Une gigantesque machine à décision qui pourrait encore plus grossir, que ce soit en matière de compétence ou de territoire. LyonMag a ainsi appris que des discussions avec la Ville de Villeurbanne pourraient être engagées d'ici peu. Un budget d'environ 64 millions d'euros devrait être initialement alloué à cette SPLM avec un chiffre d'affaires prévisionnel estimé à 29 millions d'euros annuels (recette des parcs relais, des horodateurs, de l'autopartage...). Une structure sans opposition gérée de A à Z par la majorité verte Comme lors de la transformation du SYTRAL en AOMTL, devenue depuis le SYTRAL Mobilités, la majorité écologiste a été très peu regardante quant à la présence d'une opposition dans le futur conseil d'administration. Ce dernier devrait être composé de sept membres : quatre issus de la Métropole, deux du SYTRAL et un de la Ville de Lyon. Inutile de dire que des voix devraient s'élever ce lundi lors du conseil de la Métropole de Lyon. Lors de la création de l'AOMTL, mécontents de la réduction du nombre de sièges par rapport au SYTRAL, de nombreux élus d'opposition avaient tout simplement décidé de boycotter cette nouvelle structure. Pour essayer de résumer cette nouvelle structure qui vient s'ajouter au mille-feuille administratif déjà peu compris des grands Lyonnais, le conseil d'administration de la SPLM aura les pleins pouvoirs sur tous les sujets de mobilité en voirie, excepté le pouvoir légal (contrôle de vitesse, infractions et sécurité routière) qui revient toujours à la préfecture du Rhône et donc à l'Etat. L.M. X