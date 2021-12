Le Sytral nouvelle génération et sans opposition voté dans la douleur à la Métropole de Lyon

De syndicat mixte en charge des transports en commun lyonnais, il deviendra un Etablissement public local baptisé AOMTL, pour Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Concrètement, cela permettra aux élus qui y siègeront d'avoir une vision plus globale sur les transports du territoire lyonnais, métropolitain, rhodanien voire au-delà. Cela permettra au Sytral nouvelle génération de récupérer notamment les cars du Rhône. Avec un objectif clairement affiché de pouvoir proposer aux usagers un ticket unique pour tous les transports du Nouveau Rhône et de la Métropole.

Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la collectivité chargé des Transports, y voit le moyen d'augmenter les ressources financières et de construire un plan de transports d'envergure avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les communautés de communes également présentes au conseil.

Sauf que comme prévu, le vote du futur conseil d'administration s'est très mal passé ce mardi matin à la Métropole de Lyon. Et pour cause, l'opposition aux écologistes estimait ne pas pouvoir y être suffisamment représentée.

"Shame on you !"

Dans les négociations préalables entre Bruno Bernard et les différents présidents de groupe, le dirigeant EELV avait proposé 3 sièges, puis 4. Alors que l'opposition en compte 7 dans l'actuel Sytral.

D'où la colère unanime qui a fait trembler les bancs de l'hémicycle. Les écologistes avaient clairement fait comprendre qu'en offrant autant de sièges, ils se mettraient dans une situation inconfortable avec un éventuel blocage des décisions en cas de perte de la majorité.

Comme lundi en ouverture de séance, on retrouvait les mêmes acteurs. Louis Pelaez rappelait que le Sytral avait "toujours été géré avec la participation de tout le monde" et qu'il s'agissait d'un "Etat dans l'Etat". "L'opposition métropolitaine doit pouvoir y jouer son rôle de vigie à sa juste mesure", réclamait l'élu qui était prêt à signer "un gentlemen's agreement" pour rassurer Bruno Bernard et lui promettre de ne jamais bloquer le Sytral en cas de perte de sa majorité.

David Kimelfeld embrayait, rappelant qu'il ne faisait "pas l'aumône" mais souhaitait "une juste représentation". L'abstention de son groupe marquait selon lui une "forte et inédite défiance" vis-à-vis de la gouvernance de Bruno Bernard.

Philippe Cochet reprenait des thèmes de la veille : "Votre attitude dictatoriale se confirme. (...) Shame on you !". En l'absence d'opposition au Sytral, le maire LR de Caluire se posait des questions sur les futurs "délires téléphériques" et une absence à craindre de projets de nouveaux métros.

Des négociations de "marchand de tapis"

Après ces différentes prises de parole, Bruno Bernard reconnaissait ne pas être "rassuré" par le comportement de son opposition depuis 15 mois, citant l'exemple du SDMIS, où les écologistes auraient pu être mis en minorité avec l'appui du Département. "Il n'y a pas une confiance sereine entre nous", poursuivait le président écologiste, renouvellant son offre : "Un élu par groupe, c'est la proposition, soit vous l'acceptez, soit vous la refusez".

Après une suspension de séance de 15 minutes que l'on aurait pu penser salvatrice, Bruno Bernard récoltait un nouveau refus. Il promettait toutefois de refaire un vote l'an prochain si les mentalités évoluaient. Se faisant traiter de "marchand de tapis" par un élu, le président de la collectivité haussait le ton. Seul Pierre Chambon et Izzet Doganel, élus sur les listes de Gérard Collomb mais qui siègent à part, clamaient leur volonté de rejoindre les rangs du Sytral. Demande acceptée pour le second.

Le vote était finalement réalisé, après un petit souci technique et surtout le départ avec fracas de l'ensemble de l'opposition. Nathalie Perrin-Gilbert, membre de la majorité, reconnaissait que son groupe n'y avait pas pris part "car les conditions n'étaient pas réunies". L'adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture évoquait "une mascarade", ce que reconnaissait volontiers Bruno Bernard.

Les 24 élus métropolitains du futur Sytral sous la présidence de Bruno Bernard :

Jean-Charles Kohlhaas

Hélène Geoffroy

Fabien Bagnon

Cédric Van Styvendael

Valentin Lungenstrass

Marie-Christine Burricand

Mathieu Vieira

Béatrice Vessiller

Vincent Monot

Laurence Boffet

Laurence Frety

Blandine Collin

Hélène Dromain

Joëlle Percet

Nadine Georgel

Michèle Edery

Benjamin Badouard

Sophia Popoff

Véronique Giromagny

Vinciane Brunel-Vieira

Jean-Michel Longueval

Hugo Dalby

Léna Arthaud

Izzet Doganel