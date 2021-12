Métropole de Lyon : Louis Pelaez foudroie Bruno Bernard, "l'inconnu le plus puissant de France"

Avec une jauge à 60%, la séance débutait pourtant de manière explosive. Car les présidents de groupe d'opposition faisaient enfin face à Bruno Bernard. Et le président écologiste, malgré ses derniers pas faits en direction de ces derniers, n'a pas été épargné.

Louis Pelaez, président du groupe "Inventer la métropole de demain", a ainsi sorti la sulfateuse et a prévenu en préambule qu'il serait dur : "Si en politique on n'est pas capable de se dire les choses, alors faut faire autre chose".

Pour l'élu qui siège aux côtés de Gérard Collomb, il s'agissait là pour Bruno Bernard du "premier vrai conseil en tant que président, où vous ne pourrez pas vous défilez lorsque nous vous interpellerons les yeux dans les yeux".

Le dirigeant écologiste était ensuite fustigé pour son "silence méprisant" et la "détestable habitude que vous avez pris de réserver les informations pour vos coups de communication à la presse plutôt qu'aux élus du suffrage universel".

Poursuivant sa prise de parole sans interruption, Louis Pelaez ne retenait aucun coup : "Vous avez tous les pouvoirs, pourtant personne ne vous voit. (...) Votre faible incarnation de la fonction participe pleinement à continuer à faire de la Métropole une instance qui ne parle pas aux gens. Et à faire de vous l'inconnu le plus puissant de France".

"Alors que Grégory Doucet (maire de Lyon ndlr) subit régulièrement l'indignation publique pour des sujets relevant parfois de la compétence métropolitaine, vous demeurez bien à l'abri dans votre bureau", s'étonnait l'ancien président de LPA.

"Que pensez lorsque pendant les vacances de la Toussaint, tous nos e-mails tombent sur un message d'absence et qu'il ne semble y avoir plus personne pour assurer une permanence ? La Métropole a-t-elle un pilote 365 jours par an en cas de crise ? (...) Vous êtes un président en charge de tout, responsable de rien et présent nulle part", concluait Louis Pelaez, laissant ensuite la parole à ses collègues présidents de groupe, tout aussi remontés. Et notamment Philippe Cochet (LR), pas en reste dans la surenchère verbale.