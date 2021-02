Lyon : Pascale Gibert nommée directrice générale de LPA

Ce mardi, LPA a annoncé l'arrivée de Pascale Gibert au poste de directrice générale. Agée de 50 ans, elle devient la première femme à occuper ce rôle au sein de Lyon Parc Auto, et a été choisie "pour ses fortes capacités managériales et sa bonne connaissance des enjeux de mobilité notamment sur la Métropole de Lyon".

"Je suis heureuse d'intégrer cette belle entreprise qui aura, dans les années à venir, un rôle essentiel à jouer dans la construction d'une ville respectueuse de tous les modes de déplacements. Je souhaite apporter à la collectivité, mon expérience des grands projets ainsi que ma connaissance des enjeux liés aux questions de mobilité et de déplacement. C'est un beau et grand défi que j'ai hâte de relever aux côtés des collaborateurs de LPA", a-t-elle commenté dans un communiqué de presse.

Pascale Gibert, passée par le secrétariat général du Conseil de Développement du Grand Lyon, le cabinet du président de la Métropole, ou encore Egis la filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, aura comme mission principale de "conduire les évolutions nécessaires permettant à l'entreprise de poursuivre le développement de son activité, et de contribuer activement à conforter et pérenniser les services d'autopartage, de logistique urbaine ainsi que les nouveaux services comme ceux tournés vers le vélo ou l'électro mobilité".

Présidé par Fabien Bagnon, LPA gère 35 parcs de stationnement et plus de 20 000 places pour les voitures.