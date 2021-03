Louis Pelaez : "Les écologistes voudraient qu’il n’y ait que des gens qui vivent comme eux à Lyon"

Louis Pelaez préside le groupe LREM de Gérard Collomb à la Métropole de Lyon. Il dit se confronter à la "vision extrêmement dogmatique de ce que doit être la vie en ville" des écologistes qui multiplient selon lui les "positions antisociales". "Quand je les entend dire qu’ils sont de gauche, ça me choque", poursuit l’élu.

"On l’a bien vu à Grenoble, ils veulent arriver à un entre-soi. Dans le grand centre de la Métropole, ils ne voudraient qu’il n’y ait que des gens qui vivent et pensent comme eux. Ca ce n’est pas possible et ce n’est pas normal !", indique Louis Pelaez.

Ancien président de LPA, il regarde l’actualité de la société d’auto-partage et gérant les parkings. Et réagit à l’embauche (polémique) d’une directrice générale : "A mon avis, elle n’a aucun pouvoir car la Métropole a pris le dessus sur cette entreprise. Ce qui faisait la force de LPA, c’est qu’elle était au service de l’intérêt collectif avec un fonctionnement d’entreprise privée. (…) Là, ils sont en train de faire de LPA un service de la Métropole et ça m’inquiète".

