Au 1er janvier 2025, un quart du parc automobile de la ZFE de Lyon ne pourra plus circuler

Et au 1er janvier 2025, les véhicules Crit'Air 3 n'auront plus le droit de circuler et de stationner dans la ZFE étendue qui englobe Lyon, Villeurbanne, Caluire, une partie de Bron et Vénissieux, mais aussi la M6, la M7, le périphérique Nord et le périphérique Laurent-Bonnevay.

L'INSEE révèle ce mardi que ce sont "23 000 véhicules appartenant aux particuliers dans la ZFE" qui en seront exclus dans six mois. Soit un quart du parc automobile, et même un tiers de ceux de Bron, Vénissieux et du 8e arrondissement de Lyon.

La note de l'INSEE va donner des munitions à ceux qui qualifient la ZFE de "zone à forte exclusion" puisqu'elle rapporte également que "les cadres, les professions intermédiaires et les couples avec enfants sont les plus nombreux à utiliser leur véhicule pour se rendre au travail". Et que le nombre de voitures par ménage est de 0,8 dans les communes intégrées à la ZFE. Seulement un ménage sur trois n'a pas de voiture.

Pour rappel, il n'y a que Lyon et Paris qui interdiront les Crit'Air 3 au 1er janvier 2025. Aix-Marseille, Strasbourg et Rouen en ont été dispensées par le ministère de la Transition écologique.