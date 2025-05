ZFE à Lyon : des escrocs glissent de faux PV sur les pare-brises, ne scannez surtout pas ce QR code

Une nouvelle arnaque vise les automobilistes lyonnais. Ce lundi 27 mai, la Métropole de Lyon a mis en garde sur ses réseaux sociaux contre de faux avis d’infraction à la Zone à Faibles Émissions (ZFE). Ces documents, glissés sous les essuie-glaces de voitures, incitent à régler une prétendue amende de 68 euros en scannant un QR code.

Le flyer, au visuel trompeur, affiche un logo de la Ville de Lyon et des mentions qui cherchent à imiter un avis officiel. On peut notamment y lire :

"Information ZFE – Véhicule Crit’air 2,3,4,5", ou encore : "Une infraction à la réglementation du stationnement ZFE Métropole de Lyon a été relevée à votre encontre. Votre véhicule est interdit de circulation et de stationnement en zone faibles émissions. Scanner le QR code afin de régler l’amende de 68 €".

Dans son message publié lundi, la Métropole rappelle que "les contrôles sont réalisés par les polices municipales de chaque commune, ainsi que par la police nationale, aussi bien sur les véhicules en stationnement qu’en circulation." En aucun cas un avis de contravention ne vous demandera de scanner un QR code directement depuis votre pare-brise.

Les automobilistes ayant reçu ce type de flyer sont invités à ne pas effectuer de paiement et à signaler les faits à la police.

Une vigilance particulière est de mise, alors que la ZFE reste un sujet sensible dans l’agglomération lyonnaise.