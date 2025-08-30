Arnaque au "faux banquier" : les gendarmes du Rhône mettent en garde contre ce piège bien huilé

La gendarmerie du Rhône alerte sur la montée d’escroqueries au "faux banquier", un mode opératoire désormais bien rodé. Les fraudeurs, se faisant passer pour des conseillers bancaires, persuadent leurs cibles de transférer toutes leurs économies vers un prétendu “compte sécurisé”. En réalité, ces fonds disparaissent aussitôt, blanchis via des comptes ouverts en ligne.

Pour dissimuler l’origine de l’argent, les escrocs enrôlent des "mules bancaires". Recrutées à travers des annonces aguicheuses sur les réseaux sociaux — "argent facile et sans risque" —, ces personnes, souvent jeunes et naïves, ouvrent des comptes en ligne et laissent transiter des dizaines de milliers d’euros. En échange, elles ne touchent qu’une commission minime.

Ce qui préoccupe particulièrement les militaires, c’est la multiplication de ces fameuses “mules bancaires” recrutées en ligne. Un phénomène en nette progression selon ces derniers.

Mais les gendarmes préviennent : ces mules deviennent complices d’escroqueries et risquent des poursuites pénales. Le compte étant à leur nom, ce sont elles qui apparaissent en première ligne des enquêtes.