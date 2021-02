Bruno Bernard : "S'il y a un consensus politique et des aides, on pourra lancer un plan métro à Lyon"

Cette semaine, une polémique est née avec le recrutement de Pascale Gibert comme directrice générale de LPA, alors qu’elle avait candidaté pour EELV pour les régionales. Bruno Bernard répond : "Ce recrutement de Pascale Gibert a été fait par un cabinet de recrutement, sur une centaine de candidatures. On ne recrute pas sur des critères politiques. Je ne savais pas qu'elle avait rejoint l'appel des écologistes pour les élections régionales. Je savais plutôt qu'elle avait travaillé avec Gérard Collomb et qu'elle avait été adversaire des écologistes en 2012. Mais cela n'a pas bloqué sa candidature".

Le président de la Métropole de Lyon a également réagi à l’embauche de 117 personnes au sein de la collectivité : "Cela représente 0,1% de notre budget environ. Et bien sûr qu'il y en a besoin. C'est par exemple un chef de projet pour le réseau express vélo que l'on va mettre en place. C'est un autre pour la ZFE qui va permettre de lutter contre la pollution. Il y a aussi une brigade logement pour chercher les logements inoccupés, insalubres, traquer les marchands de sommeil ou encore préparer l'encadrement des loyers…."

Aussi président du Sytral, Bruno Bernard a évoqué l’absence de lignes de métro dans son plan de mandat : "Je ne suis pas contre le métro, mais il faut 15 ans pour le construire et des milliards d'euros, que nous n'avons pas aujourd'hui. Je trouve assez cocasse que ceux qui n'ont pas fait de métros, expliquent aujourd'hui qu'on devrait le faire pour eux. On va lancer un débat citoyen à l'automne pour voir sur l'agglomération qu'elles sont les priorités en termes de métro. Derrière, s'il y a un consensus politique, s'il y a en plus des aides, on pourra lancer un plan métro".



