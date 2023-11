Le groupe Ebra (Le Progrès) annonce une expérimentation de ChatGPT avant de faire machine arrière

Et il n'a fallu que quelques jours pour que la colère des journalistes et syndicats n'oblige le groupe Ebra à faire machine arrière.

Le groupe de presse régionale qui édite notamment le Progrès à Lyon avait indiqué vouloir expérimenter ChatGPT pour aider à la relecture d'articles de Vosges Matin et de L'Est Républicain. L'objectif était de confier à l'intelligence artificielle le travail de secrétaires de rédaction en corrigeant les papiers fournis par les correspondants de presse des deux titres de l'Est.

Craignant une généralisation de la pratique au reste des journaux du groupe Ebra, voire à une dérive qu consisterait à demander à Chat GPT d'écrire des articles à la place des journalistes, le personnel a réussi à faire flancher la direction, qui a rapidement suspendu l'expérimentation, sans pour autant l'enterrer définitivement.