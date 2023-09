Lyon : les clients-sociétaires du Crédit Mutuel injectent 20 millions d'euros pour éponger les dettes du Progrès

Pour l'aider, le Crédit Mutuel a décidé d'augmenter le capital du groupe de presse en injectant 458 millions d'euros. Une grande partie de cette somme doit servir à éponger les dettes qui s'accumulent pour les différents titres d'Ebra. Ainsi, 20 millions d'euros serviront à renflouer les caisses et apurer une partie des comptes du Progrès à Lyon.

Selon la Lettre A, la banque soutient ainsi le quotidien basé à la Confluence dont les ventes baissent inéluctablement depuis 20 ans.

Malgré les aides à la presse du ministère de la Culture (pratiquement 5 et 4 millions d'euros pour le groupe Ebra en 2020 et 2021 ndlr), le journal lyonnais se remet aussi difficilement du coûteux plan de départs initié en 2018, dans le cadre de sa stratégie de digitalisation. Sans oublier la hausse du coût du papier depuis le début de la guerre en Ukraine et la frilosité du marché publicitaire, même si les collectivités locales comme la Ville et la Métropole de Lyon conservent leur rôle historique de soutiens qui met à mal l'impartialité de la rédaction, sans compter le pôle évènementiel qui avait été épinglé par nos confrères de Médiacités qui accusaient le Progrès de "se vendre au plus offrant".

Pour le Crédit Mutuel, c'est une nouvelle preuve qu'un groupe de médias coûte cher et rapporte peu. Reste à savoir si ses clients-sociétaires ont été avisés de cette recapitalisation très politique. La banque aurait déjà dépensé 1 milliard d'euros depuis 2009 dans le groupe Ebra et refuserait de considérer l'offre de Daniel Kretinsky, le milliardaire déjà à la tête du groupe CMI qui édite Elle, Télé 7 Jours, Marianne ou encore Ici Paris.