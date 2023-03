Fabienne Grébert : "Nous devons nous assurer que Laurent Wauquiez ne détourne pas des fonds publics à des fins personnelles"

Jeudi et vendredi, les élus d'Auvergne-Rhône-Alpes se retrouvent à Lyon. Lors de cette assemblée plénière, Fabienne Grébert a exigé de Laurent Wauquiez qu'il communique son agenda hebdomadaire : "Les autres présidents de Région publient leur agenda. Nous souhaiterions savoir où va l'argent public".

L'élue écologiste "demande à Laurent Wauquiez de faire preuve de transparence et dire ce qu'il fait. Il a dit qu'il préparait son métier de dans 4 ans à l'Elysée. Il s'occupe de cela ou il s'occupe véritablement des affaires régionales ?".

La co-présidente du groupe écologiste est aussi revenue sur l'affaire des Diners des Sommets : "Nous devons nous assurer qu'il ne détourne pas des fonds publics à des fins personnelles, à des fins de projets politiques et à des campagnes présidentielles".

Région et préfecture ont récemment annoncé les chantiers retenus dans le Contrat Plan Etat-Région. Or, dans la Métropole de Lyon, la plupart des projets sont ceux de la Région. "C'est un contrat dans lequel on négocie entre les parties. Là c'est Laurent Wauquiez qui décide unilatéralement. Ce n'est pas normal", se désole Fabienne Grébert.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Agenda de Laurent Wauquiez

01:41 Diner des Sommets

03:30 Enquête sur les droits à la formation

05:04 Natura 2000

06:08 CEPR

08:09 Agriculture

10:23 RER à la lyonnaise