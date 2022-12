Région Auvergne-Rhône-Alpes : les écologistes visés par une enquête pour des soupçons de détournement de fonds publics

Il y a un peu moins d’un mois, la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonçait avoir saisi le parquet de Lyon après avoir pris connaissance d'un rapport de la direction générale des services de la collectivité. Ce dernier s'intéressait à des dépenses du groupe des Verts, présidé par Fabienne Grébert.

Selon la collectivité, le groupe des écologistes a fait appel à l'organisme Cedis Formation, basé à Montreuil en région parisienne, à hauteur de plus de 145 000 euros depuis le début du mandat. Chaque formation a bien le droit à une enveloppe d'argent public pour se former, mais l'entourage du président de la Région Laurent Wauquiez s'était rendu compte que le conseiller régional écologiste Olivier Longeon… était un membre rémunéré de Cedis Formation.

D’après nos informations exclusives, une enquête préliminaire a bien été ouverte par le Parquet de Lyon. Et des auditions ont déjà eu lieu. La confirmation n’a pas été apportée officiellement, la justice lyonnaise ne répondant pas aux nombreuses sollicitions de notre rédaction.

En cause, précisément, une "université d’été" durant laquelle des formations devaient être dispensées pour élus, et qui devait se dérouler du 22 au 25 août dernier à Grenoble. Le coût total était alors de 21 700 euros pour que 14 élus soient instruits, un montant pris en charge par le conseil régional. La collectivité avait aussi payé le transport, la restauration et l’hébergement des élus, comme cela est possible dans le règlement intérieur partagé par les élus.

Les écologistes avaient publié un communiqué de presse pour réagir aux accusations formulées par Laurent Wauquiez, soutenant que Fabienne Grébert, "avait indiqué au Cedis sa présence à partir du mercredi 24 août à Grenoble. Elle était donc bien absente le 23 août". Reste que la formation commençait bien le lundi 22 août, toujours sans l’élue donc.

Pour les proches de Fabienne Grébert, il s’agit "d’une erreur liée à la feuille de présence lors de la formation". Arrivée le mercredi, à cause "d’obligations à Annecy", l’écologiste aurait malencontreusement signé l’ensemble des cases de présence, d’après ses lieutenants. Une version qui devrait être réitérée devant les policiers, en cas de convocation.



J.D.