En réponse au Dîner des Sommets de la Région, les écologistes organisent un Souper des roturiers

Ils organiseront de 18h à 20h un Souper des roturiers sur l’esplanade François-Mitterrand devant l’Hôtel de Région, en écho au Dîner des Sommets de Laurent Wauquiez qui avait été révélé par Mediapart et qui a été signalé à la justice par les Verts.

"En réponse, nous organisons une soupe populaire ouverte à toutes et tous, pour dénoncer la politique clientéliste de Laurent Wauquiez qui arrose ses amis avec de l'argent qui pourrait servir à l'éducation de nos enfants, à la protection du vivant, à la culture, à améliorer les conditions de vie de chacun et chacune. Au programme : la fameuse Disco soupe, de la musique, des stands avec animations (dont une roue de la fortune originale : que faire avec 150 000 euros ?) et de la convivialité, sans gaspillage alimentaire, ni gaspillage d’argent public !", annonce le groupe présidé par Fabienne Grébert dans un communiqué.