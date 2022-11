Dîner des Sommets de Laurent Wauquiez : Pierre Oliver mouche Sandrine Runel au conseil municipal de Lyon

Ce jeudi matin, les élus du conseil municipal de Lyon ont évoqué le Dîner des Sommets de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

C'est Sandrine Runel, adjointe au maire de Lyon chargée des Solidarités, qui a ouvert les hostilités. Et ce, dès sa prise de parole en préambule de séance.

"Aujourd'hui, les demandes d'aides alimentaires explosent. Des enfants se rendent à l'école le ventre vide, 15% des Grands Lyonnais disent ne pas manger à leur faim alors qu'en même temps, d'autres se remplissent le ventre", indiquait l'élue socialiste.

Sandrine Runel poursuivait en interpellant directement Pierre Oliver, patron de la droite lyonnaise mais aussi conseiller régional : "Est-ce que vous savez tout ce que l'on peut faire avec un repas qui a coûté pas moins de 100 000 euros d'argent public ? 7692 repas à la cantine, soit 53 années scolaires. Avec la Région, on peut donc faire de longues études". Et de poursuivre en expliquant qu'un repas à 1100 euros, ce sont 7 paniers alimentaires du CCAS".

Le grand sourire de Pierre Oliver durant son intervention aurait dû mettre la puce à l'oreille de Sandrine Runel. Visiblement préparé à ce genre d'inventaire à la Prévert, le maire du 2e arrondissement a répliqué plus tard sur le même ton : "Avec ces évènements-là, l'objectif est de créer de l'emploi. Sauf erreur de ma part, quand vous étiez aux manettes à la Région, vous aviez créé des entreprises pour pouvoir favoriser l'emploi. Je me souviens d'ERAI, qui comptait 50 postes à l'étranger, notamment en Chine. Je vous rappelle que la Région a été condamnée pour la mauvaise gestion d'ERAI. Pour les 10 millions d'euros pour lesquels on a été condamné, on aurait pu aider à la construction de 40 maisons de santé, on aurait pu acheter 11 TER d'occasion, aider 3300 actions éducatives dans les lycées, financer 50 000 aides au permis de conduire, financer 1676 bourses pour des étudiants, financer 5800 caméras de vidéoprotection..."

La réponse n'a pas plu à Sandrine Runel, filmée en train de se décomposer. Par contre, Grégory Doucet n'a pu contenir son amusement devant l'exercice.