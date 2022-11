Dîner des Sommets de Laurent Wauquiez : et maintenant, les photos !

Mediapart a publié ce mercredi des photos du fameux Dîner des Sommets du 23 juin organisé par Laurent Wauquiez avec les deniers publics de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ou plutôt, relaie les dix clichés du compte Instagram Goldorak42 qui les avait mis en ligne dès le lendemain du festin au Château de la Chaize.

On y voit quelques-uns des 90 convives du Dîner déambuler dans les beaux jardins du Château du Beaujolais, attendre leur coupe de champagne ou être servis à table.

Difficile de reconnaître les invités dont les noms n'avaient pas fuité dans les premiers articles de Mediapart. On distingue simplement la présence de Guy Mathiolon (SERFIM) et du chef Christophe Marguin (Toques Blanches Lyonnaises), mais aussi de Davy Tissot, lauréat du Bocuse d'Or en 2021. On voit également l'ex-tennisman Jo-Wilfried Tsonga, Olivier Ginon (GL Events) et Alain Mérieux (bioMérieux), dont la présence avait déjà été révélée.

Etonnamment, aucun cliché de Laurent Wauquiez n'est paru.

Une première facture globale de 100 000 euros avait d'abord été annoncée pour la Région. Mais nos confrères ont depuis révélé que 48 000 euros avaient aussi été versés à un prestation pour être conseillé sur l'organisation de ces repas entre décideurs.

Mais aussi que Laurent Wauquiez avait exigé que la joueuse de tennis ukrainienne Dayana Yastremska, finaliste malheureuse quelques jours plus tôt de la finale de l’Open 6e Sens Métropole de Lyon, soit présente au Dîner de juin. La Région avait donc réglé ses billets d’avion Miami-Lyon et Lyon-Bogota (près de 12 000 euros) et ses frais d’hôtel (507,40 euros).