Perquisition à la Région pour le Dîner des Sommets : les Socialistes et Démocrates demandent des éclaircissements

Si le président de la Région Laurent Wauquiez et ses invités ont bien profité de cet évènement, c’est avant tout un « dîner organisé dans une opacité budgétaire totale et déontologiquement scandaleux » selon le groupe Socialiste, Ecologiste et Démocrate (SED) d’Auvergne Rhône-Alpes.

Dans un communiqué de presse publié ce mardi, l’opposition demande à lever le voile sur ce dîner réalisé "aux frais du contribuable".

A cause de cette perquisition et du refus de Laurent Wauquiez de transmettre quelconque information, le groupe SED considère que cela aura un impact sur l’électorat : "Il est plus qu’urgent que Laurent Wauquiez fasse la lumière sur cette affaire qui pousse, encore un peu plus, les Auvergnats et les Rhônalpins à l’abstention et au rejet de la politique."

D’autant plus que ce dîner est aberrant pour les Socialistes : "Alors que le président de la Région fait voter des augmentations de tarifs pour les usagers des transports en commun et rabote les financements aux acteurs culturels, le faste de ces dîners incriminés apparaît comme parfaitement indécent."

Il n’y a désormais plus d’autre choix que de révéler la vérité pour passer à autre chose : "Lever le voile sur cette affaire est une condition nécessaire pour que ces perquisitions à répétition cessent et que les agents régionaux puissent à nouveau travailler en toute sérénité et assurer leur mission de service public."

Le 8 février, le groupe SED avait déjà déposé un recours au Tribunal administratif de Lyon pour excès de pouvoir.