"France aux Français", "Mort l’arabe" : une enquête ouverte après des tags racistes sur une résidence à Lyon

Une enquête est en cours à Lyon après la découverte mardi matin de tags racistes dans une résidence du 8e arrondissement située rue du Professeur-Beauvisage.
On pouvait notamment y lire "France aux Français", "Mort l’arabe" ou encore "Rentrez chez vous". Ce sont deux restaurants halal se trouvant au rez-de-chaussée de cet immeuble du quartier des États-Unis qui auraient été visés par ces messages de haine.
La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a réagi ce mercredi soir sur X. "Toutes les formes de racisme et de discrimination doivent être combattues sas relâche", déclare Fabienne Buccio. "La police a ouvert une enquête pour identifier les auteurs de ces tags et les présenter à la justice", ajoute-t-elle.
Toutes les formes de racisme et de discrimination doivent être combattues sans relâche.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 27, 2025
La @PoliceNat69 a ouvert une enquête pour identifier les auteurs de ces tags et les présenter à la justice. https://t.co/CCYVcVMtiz
C'est marrant, ont n'est retourner dans les années 80 ! Mais qui a voulus et de l'immigration un dumping sociale pour baisser les salaires des ouvriers ? Ça a commencer par les mineures marocains, les français étaient en grève pour plus de salaire, et l'état français est aller chercher de force des marocains, et la sélection se faisait par des critères (tu ne sais pas parler français, tu ne sait pas écrire français,) aller hop c'est bon, cela ils vont pas nous prendre la tête comme les français de souche avec leurs droit ! Et les marocains étaient payer moins que les français, histoire d'attiser la haine entre eux. Bravo le gouvernement, bien jouer ! Aujourd'hui ils ont fait la même, et personne ne dit rien ! Le pacte de marrakech signé pendant le covid. Ingénierie sociale bravo c'est du beau travaille. Comme ça c'est jamais vous, vous avez detruis des familles entières française où français d'intégration ! La délinquance n'est qu'une conséquence parmi t'en d'autre ! La cause c'est le gouvernement.Signaler Répondre
très mauvaise nouvelle pour ceux qui ont tagué.Les blanc descendent d'un groupe d'afrique du sud est qui avaient remonté l'afrique pour envahir l'europe et ce groupuscule s'était adapté au climat froid,la peau s'étant éclaircie et le foie s'était mis à fabriqué la vitamine D par manque de soleil,le nez s'étant allongé pour mieux filtré l'air froid,etc..Le racisme étant la peur de l'inconnu,d'après les historiens,c'est bien de penser que ce qui compte,ce n'est pas la couleur de peau,mais l'intérieur,l'âme.Et si un jour,ces racistes tombent malades,ce sont les personnes d'origine africaine qui les soigneront à l'hôpital.J'y ai travaillé,je connais le sujet.Si ç'à dérangent certains,il y a même maintenant des infirmiers irakiens qui débarquent,sans compter ceux du costa rica.Signaler Répondre
