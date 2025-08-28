Faits Divers

"France aux Français", "Mort l’arabe" : une enquête ouverte après des tags racistes sur une résidence à Lyon

Photo d'illustration - LyonMag

Stupeur dans le 8e arrondissement.

Une enquête est en cours à Lyon après la découverte mardi matin de tags racistes dans une résidence du 8e arrondissement située rue du Professeur-Beauvisage. 

On pouvait notamment y lire "France aux Français", "Mort l’arabe" ou encore "Rentrez chez vous". Ce sont deux restaurants halal se trouvant au rez-de-chaussée de cet immeuble du quartier des États-Unis qui auraient été visés par ces messages de haine.

La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a réagi ce mercredi soir sur X. "Toutes les formes de racisme et de discrimination doivent être combattues sas relâche", déclare Fabienne Buccio. "La police a ouvert une enquête pour identifier les auteurs de ces tags et les présenter à la justice", ajoute-t-elle.

20 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
prolique ou le 28/08/2025 à 13:02
olivierFrance a écrit le 28/08/2025 à 12h10

la fachosphere est moins prolique.

pro like?houa!ha!ha!....bon...je sors

Signaler
avatar
Cyrano le 28/08/2025 à 12:56
LFI 69 a écrit le 28/08/2025 à 10h23

On n'entend pas les commentateurs habituels.

Les oreilles, c'est comme les pieds... ça se lave.

Signaler
avatar
kad le 28/08/2025 à 12:44
Lyon2026revient a écrit le 28/08/2025 à 11h57

je suis d'origine arabe, ma femme est juive, que dire sinon que nous nous battons ensemble contre LFI.....
NI oubli, ni pardon

JUIF n est pas une origine.

Signaler
avatar
Et bien le 28/08/2025 à 12:44
oh a écrit le 28/08/2025 à 11h32

Et pour le racisme anti blancs, on fait comment?

rien c'est bien connu le racisme anti blanc est vision de l'esprit.

Signaler
avatar
L'aube blanche le 28/08/2025 à 12:43
olivierFrance a écrit le 28/08/2025 à 12h10

la fachosphere est moins prolique.

trop gros pour que se soit les patriotes, mais plutôt un coup tordu digne de l'ultragauche

Signaler
avatar
Miroir mon beau miroir le 28/08/2025 à 12:39
LFI 69 a écrit le 28/08/2025 à 10h23

On n'entend pas les commentateurs habituels.

Pas plus qu'on n'a entendu, toi et tes potes LFI à propos du mec qui voulait décapiter les gens et se vantait d'avoir réduit les Yézidis en esclaves sexuels.
Franchement, avec tes commentaires de ce genre, tu participes à un concours pour savoir qui écrit la grosse c...e ?
https://www.lyonmag.com/article/146298/viens-ici-je-vais-te-couper-ta-tete-inch-allah-un-homme-radicalise-menace-de-commettre-un-acte-terroriste-a-lyon

Signaler
avatar
France libre le 28/08/2025 à 12:39

Enfin le réveil avant la lutte

Signaler
avatar
@olivier le 28/08/2025 à 12:36
olivierFrance a écrit le 28/08/2025 à 12h10

la fachosphere est moins prolique.

Ils savourent en silence

Signaler
avatar
Et pourtant le 28/08/2025 à 12:32
Mdr ! a écrit le 28/08/2025 à 10h07

La guerre civile, c'est quand deux factions d'un même peuple se battent.
Accessoirement ça veut dire deux armées avec états-majors, officiers, ordres etc..

Que ça vous plaise où pas on en sera malheureusement là un jour, soyez en certain.

Signaler
avatar
Lyon2026revient le 28/08/2025 à 12:31
n'importe quoi a écrit le 28/08/2025 à 12h15

Commence donc par ne plus voter écolo.

Veuillez m excuser pour cette approximation, je complete, ni LFI ni les bobos gauchos écolos, enfin toute la gauche, nous aimons trop la France pour la laisser sombrer.
Ni oubli, ni pardon

Signaler
avatar
Maximus décimus le 28/08/2025 à 12:29

C'est marrant, ont n'est retourner dans les années 80 ! Mais qui a voulus et de l'immigration un dumping sociale pour baisser les salaires des ouvriers ? Ça a commencer par les mineures marocains, les français étaient en grève pour plus de salaire, et l'état français est aller chercher de force des marocains, et la sélection se faisait par des critères (tu ne sais pas parler français, tu ne sait pas écrire français,) aller hop c'est bon, cela ils vont pas nous prendre la tête comme les français de souche avec leurs droit ! Et les marocains étaient payer moins que les français, histoire d'attiser la haine entre eux. Bravo le gouvernement, bien jouer ! Aujourd'hui ils ont fait la même, et personne ne dit rien ! Le pacte de marrakech signé pendant le covid. Ingénierie sociale bravo c'est du beau travaille. Comme ça c'est jamais vous, vous avez detruis des familles entières française où français d'intégration ! La délinquance n'est qu'une conséquence parmi t'en d'autre ! La cause c'est le gouvernement.

Signaler
avatar
aldou le 28/08/2025 à 12:24
Corsica3333 a écrit le 28/08/2025 à 10h35

Mélanger les cultures finit toujours en guerre...on y est!
Vous aurez pas le choix.......

c'est du grand n'importer quoi.
comment c'est fait le monde a son commencement du monde , avec des choux et des cigognes !

Signaler
avatar
neuneu le 28/08/2025 à 12:23
oh a écrit le 28/08/2025 à 11h32

Et pour le racisme anti blancs, on fait comment?

Tu connais des gens qui ont des tag "sale blanc" sur leur commerce ? non

Signaler
avatar
n'importe quoi le 28/08/2025 à 12:15
Lyon2026revient a écrit le 28/08/2025 à 11h57

je suis d'origine arabe, ma femme est juive, que dire sinon que nous nous battons ensemble contre LFI.....
NI oubli, ni pardon

Commence donc par ne plus voter écolo.

Signaler
avatar
Temps incertains le 28/08/2025 à 12:14

Qui peut dire avec certitude que la France ne connaîtra pas un génocide dans les 100 prochaines années.

Signaler
avatar
arno1234 le 28/08/2025 à 12:11

avec la politique laxisme de la france, ça n’est certainement que le début.
les gens sont à bout de la situation mais les politiques sont dans le dénis trop occuper à s’occuper de leurs culs

Signaler
avatar
olivierFrance le 28/08/2025 à 12:10

la fachosphere est moins prolique.

Signaler
avatar
Lyon2026revient le 28/08/2025 à 11:57
LFI 69 a écrit le 28/08/2025 à 10h23

On n'entend pas les commentateurs habituels.

je suis d'origine arabe, ma femme est juive, que dire sinon que nous nous battons ensemble contre LFI.....
NI oubli, ni pardon

Signaler
avatar
Puisque tu connais le sujet le 28/08/2025 à 11:34
laya a écrit le 28/08/2025 à 10h01

très mauvaise nouvelle pour ceux qui ont tagué.Les blanc descendent d'un groupe d'afrique du sud est qui avaient remonté l'afrique pour envahir l'europe et ce groupuscule s'était adapté au climat froid,la peau s'étant éclaircie et le foie s'était mis à fabriqué la vitamine D par manque de soleil,le nez s'étant allongé pour mieux filtré l'air froid,etc..Le racisme étant la peur de l'inconnu,d'après les historiens,c'est bien de penser que ce qui compte,ce n'est pas la couleur de peau,mais l'intérieur,l'âme.Et si un jour,ces racistes tombent malades,ce sont les personnes d'origine africaine qui les soigneront à l'hôpital.J'y ai travaillé,je connais le sujet.Si ç'à dérangent certains,il y a même maintenant des infirmiers irakiens qui débarquent,sans compter ceux du costa rica.

https://www.lyonmag.com/article/146298/viens-ici-je-vais-te-couper-ta-tete-inch-allah-un-homme-radicalise-menace-de-commettre-un-acte-terroriste-a-lyon
Voilà un employé modèle dévoué dans l humain

Signaler
avatar
oh le 28/08/2025 à 11:32

Et pour le racisme anti blancs, on fait comment?

Signaler
avatar
Bin si le 28/08/2025 à 11:32
LFI 69 a écrit le 28/08/2025 à 10h23

On n'entend pas les commentateurs habituels.

Puisque tu as dégainé aussi sec 😂

Signaler
avatar
Chris696969 le 28/08/2025 à 11:27
LFI 69 a écrit le 28/08/2025 à 10h23

On n'entend pas les commentateurs habituels.

Vous entendez des voix en lisant les commentaires ?

Signaler
avatar
Corsica3333 le 28/08/2025 à 10:35

Mélanger les cultures finit toujours en guerre...on y est!
Vous aurez pas le choix.......

Signaler
avatar
Traveler le 28/08/2025 à 10:34

toute l’Europe n’en peut plus de ça !!

Signaler
avatar
Wat le 28/08/2025 à 10:33
LFI 69 a écrit le 28/08/2025 à 10h23

On n'entend pas les commentateurs habituels.

LFI, toujours premier pour faire de la récupération !

Signaler
avatar
bientôt l'alloc le 28/08/2025 à 10:32
LFI 69 a écrit le 28/08/2025 à 10h23

On n'entend pas les commentateurs habituels.

Bien passé tes vacances au Maghreb? Tu as déchargé le chameau? 🤣🤣🤣🤣

Signaler
avatar
oui et alors le 28/08/2025 à 10:31
laya a écrit le 28/08/2025 à 10h01

très mauvaise nouvelle pour ceux qui ont tagué.Les blanc descendent d'un groupe d'afrique du sud est qui avaient remonté l'afrique pour envahir l'europe et ce groupuscule s'était adapté au climat froid,la peau s'étant éclaircie et le foie s'était mis à fabriqué la vitamine D par manque de soleil,le nez s'étant allongé pour mieux filtré l'air froid,etc..Le racisme étant la peur de l'inconnu,d'après les historiens,c'est bien de penser que ce qui compte,ce n'est pas la couleur de peau,mais l'intérieur,l'âme.Et si un jour,ces racistes tombent malades,ce sont les personnes d'origine africaine qui les soigneront à l'hôpital.J'y ai travaillé,je connais le sujet.Si ç'à dérangent certains,il y a même maintenant des infirmiers irakiens qui débarquent,sans compter ceux du costa rica.

Expliquez moi pour l'anatomie des Inuites vivants dans le grand nord ; ils ont le nez long ? la peau claire ?

Signaler
avatar
LFI 69 le 28/08/2025 à 10:23

On n'entend pas les commentateurs habituels.

Signaler
avatar
Mdr ! le 28/08/2025 à 10:07
Guerre civile a écrit le 28/08/2025 à 10h00

Comment tout cela finira ?

La guerre civile, c'est quand deux factions d'un même peuple se battent.
Accessoirement ça veut dire deux armées avec états-majors, officiers, ordres etc..

Signaler
avatar
laya le 28/08/2025 à 10:01

très mauvaise nouvelle pour ceux qui ont tagué.Les blanc descendent d'un groupe d'afrique du sud est qui avaient remonté l'afrique pour envahir l'europe et ce groupuscule s'était adapté au climat froid,la peau s'étant éclaircie et le foie s'était mis à fabriqué la vitamine D par manque de soleil,le nez s'étant allongé pour mieux filtré l'air froid,etc..Le racisme étant la peur de l'inconnu,d'après les historiens,c'est bien de penser que ce qui compte,ce n'est pas la couleur de peau,mais l'intérieur,l'âme.Et si un jour,ces racistes tombent malades,ce sont les personnes d'origine africaine qui les soigneront à l'hôpital.J'y ai travaillé,je connais le sujet.Si ç'à dérangent certains,il y a même maintenant des infirmiers irakiens qui débarquent,sans compter ceux du costa rica.

Signaler
avatar
Guerre civile le 28/08/2025 à 10:00

Comment tout cela finira ?

Signaler
avatar
Ex Précisions le 28/08/2025 à 09:56

Ils ne veulent pas de blanchisseries qui attirent les dealers ça se comprend.
Par contre cette manière de faire avec racisme et en plus ils salissent leurs propres murs ce n'est pas malin et pas légal évidemment...

Signaler
avatar
que la nuit le 28/08/2025 à 09:46

le courage tout ca ...

Signaler

