"France aux Français", "Mort l’arabe" : une enquête ouverte après des tags racistes sur une résidence à Lyon

Une enquête est en cours à Lyon après la découverte mardi matin de tags racistes dans une résidence du 8e arrondissement située rue du Professeur-Beauvisage.

On pouvait notamment y lire "France aux Français", "Mort l’arabe" ou encore "Rentrez chez vous". Ce sont deux restaurants halal se trouvant au rez-de-chaussée de cet immeuble du quartier des États-Unis qui auraient été visés par ces messages de haine.

La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a réagi ce mercredi soir sur X. "Toutes les formes de racisme et de discrimination doivent être combattues sas relâche", déclare Fabienne Buccio. "La police a ouvert une enquête pour identifier les auteurs de ces tags et les présenter à la justice", ajoute-t-elle.