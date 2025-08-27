Faits Divers

"Viens ici, je vais te couper ta tête Inch’Allah" : un homme radicalisé menace de commettre un acte terroriste à Lyon

"Viens ici, je vais te couper ta tête Inch’Allah" : un homme radicalisé menace de commettre un acte terroriste à Lyon
"Viens ici, je vais te couper ta tête Inch’Allah" : sur Tiktok, un individu menace de commettre un acte terroriste à Lyon - DR

Séquence lunaire sur le réseau social TikTok.

Lundi soir, l’activiste algérien Chawki Benzehra a publié une séquence extraite d’un live TikTok d’un Lyonnais dangereux sur son compte X. Cet individu, nommé Ibrahim, se présente comme un jeune radicalisé, membre de l’État islamique. Il vivrait, semble-t-il, dans la capitale des Gaules.

Mardi soir, aux alentours de 23h30, il s’en est pris à un internaute qui était en train de discuter de la pratique de l’Islam dans son live. Un sujet qui, visiblement, lui tenait à cœur, puisqu’il a commencé par lui demander, en français, s’il connaissait Lyon, avant de le menacer de décapitation. "Tu connais Lyon ? Viens ici, je vais te couper ta tête Inch’Allah ! Espèce d’apostat, qu’Allah te maudisse (…) Nous sommes l’Etat islamique", a-t-il lâché en français et en arabe.

Il a ensuite continué de faire l’apologie de Daesh en faisant référence à la minorité yézidie, dont plusieurs membres ont été persécutés par des terroristes : "Oui, on vous a tué vous, les Yézidis. Vous êtes des cochons, on a fait de vous des esclaves sexuels".

Pour le moment, le compte TikTok de l’individu est toujours accessible ce mercredi après-midi. La préfecture du Rhône a annoncé procéder à son signalement via Pharos, et demande à ce que la vidéo ne soit plus partagée.

39 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
N'importe quoi le 27/08/2025 à 20:30

Il y'en a qui se permettent tout et n'importe quoi!

Signaler Répondre
avatar
Aieaieaie le 27/08/2025 à 20:27

Vous voulez encore de ce genre de phénomène? Continuez à voter LFI!!

Signaler Répondre
avatar
J6 le 27/08/2025 à 20:25
Oui mais a écrit le 27/08/2025 à 18h43

est ce que ta solution est écologiste?

Oui tout est prévu pour un recyclage crit'air 0

Signaler Répondre
avatar
Laxisme politique le 27/08/2025 à 20:13

300 personnes de Gaza arrivent dans notre pays..c’est que le début d’accord d’accord !

Signaler Répondre
avatar
1 sur 10000 peut-être le 27/08/2025 à 20:10
Algérie intelligent a écrit le 27/08/2025 à 17h20

c'est le nom algérien qui vous intéresse comme depuis de nombreuses années et actuellement
arrêtez votre propagande

C’est quoi ce pseudo ?
Mdr , ça se saurait si c’était le cas

Signaler Répondre
avatar
Moua ha ha le 27/08/2025 à 20:09

Ce qui interroge c’est le nombre de tarés qui se permettent d’insulter, menacer voir passer à l’acte. Un état faible, une justice idéologue, des élus de gauche qui soutiennent carrément les terroristes et l’islamisme ils défilent même avec eux, ils portent même le keffieh symbole des fedayin (secte d’assassins terrorisme islamiste). Pourquoi va-t-il se gêner puisque la France est devenue un paillasson ? UNE PENSÉE À Boualem Sansal écrivain et Christophe Gleizes journaliste toujours otages dans un silence assourdissant.

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 27/08/2025 à 19:57

Il faut l'envoyer en Iran, là bas il sera heureux, et avec toute sa famille.

Signaler Répondre
avatar
C est curieux le 27/08/2025 à 19:37
Palion a écrit le 27/08/2025 à 19h02

Et pourtant les usines sont remplis de gens qui lui ressemblent !! Demande aux bosseurs !

La caf et pôle emploi aussi

Signaler Répondre
avatar
ludo44 le 27/08/2025 à 19:31

ils n’ont même pas envoyé le gign pour l’arrêter et le renvoyer chez lui ??

Signaler Répondre
avatar
saturninquinquin le 27/08/2025 à 19:21
Amen a écrit le 27/08/2025 à 16h18

Ils ne sont pas si nerveux pour travailler.

Oui, tout comme vous, vous pratiquez une activité physique avec vos charentaises devant la télévision.

Signaler Répondre
avatar
Zeir le 27/08/2025 à 19:10
Sarah Connor a écrit le 27/08/2025 à 16h33

C'est fou qu'un Dieu puisse tolérer ce genre de propos et d'agissement. Quel Dieu autorise cela ? Ca donne pas envi. En tout cas quand on est déscolarisé illettré et fan de délits de fuite entre 2 menaces aux couteaux la vie a l'air compliqué quand le seul but est de décapiter les gens ou de les violer. L'un après ou avant l'autre selon les goûts. Bon...

Quel dieu a besoin d'un livre et de prendre à ce point le risque d'une mauvaise interprétation pour se faire entendre ? Ce type de croyances sont tellement dangereuses. En voulant inciter les gens à devenir pieux et meilleurs ils ont donné forme au diable. L'inverse se produit comme si l'humanité se condamnait en voulant se sauver.

Signaler Répondre
avatar
Cela permet de faire passer le temps, n'est-ce pas le 27/08/2025 à 19:07

Par temps de crise, il y a tout le temps un bouc émissaire suivre mon regard

Signaler Répondre
avatar
Palion le 27/08/2025 à 19:02
Amen a écrit le 27/08/2025 à 16h18

Ils ne sont pas si nerveux pour travailler.

Et pourtant les usines sont remplis de gens qui lui ressemblent !! Demande aux bosseurs !

Signaler Répondre
avatar
Take-off le 27/08/2025 à 19:02
HUG69003 a écrit le 27/08/2025 à 17h29

Et combien ont cette mentalité haineuse dans les quartiers ?

La preuve ,c’est qu’il y a toutes les églises et synagogues de banlieue,qui brûlent !! T’es pathétique !

Signaler Répondre
avatar
Take le 27/08/2025 à 19:00
mdr a écrit le 27/08/2025 à 18h12

Arrête les produits interdits !

T’as que ça comme argument à donner?

Signaler Répondre
avatar
Sandrine roux sot le 27/08/2025 à 19:00
Sarah Connor a écrit le 27/08/2025 à 16h33

C'est fou qu'un Dieu puisse tolérer ce genre de propos et d'agissement. Quel Dieu autorise cela ? Ca donne pas envi. En tout cas quand on est déscolarisé illettré et fan de délits de fuite entre 2 menaces aux couteaux la vie a l'air compliqué quand le seul but est de décapiter les gens ou de les violer. L'un après ou avant l'autre selon les goûts. Bon...

Visiblement les supporters d'Allah pensent que c'est autorisé et ils ne se sont pas privés pour passer à l'acte

Signaler Répondre
avatar
Merluchon le 27/08/2025 à 18:58

Nous avons un bon exemple de la religion de paix et d'amour...
Un jour ça va mal tourné et il va falloir le faire à l'israélienne !

Signaler Répondre
avatar
NEXT le 27/08/2025 à 18:58

Futur candidat dans une liste des insouminables

Signaler Répondre
avatar
Oui mais le 27/08/2025 à 18:43
J6 a écrit le 27/08/2025 à 17h58

J'ai une solution toute trouvée : peu coûteuse et garantie 100% de non récidive

est ce que ta solution est écologiste?

Signaler Répondre
avatar
Abdelml le 27/08/2025 à 18:29

cet homme salit les musulmans et la religion musulmane et allah honte à lui !

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 27/08/2025 à 18:24

Encore un teubé à neutraliser d'urgence .

Signaler Répondre
avatar
CR7 le 27/08/2025 à 18:23
kool a écrit le 27/08/2025 à 18h11

Allez un de plus bien de chez nous !Moi,président,je les renverrais tous dans leur pays ,à bord d'une pirogue avec LFI,comme capitaine

Toi président de la république, tu courbera l’échine comme tous les autres.

Signaler Répondre
avatar
mdr le 27/08/2025 à 18:12
Janti a écrit le 27/08/2025 à 16h17

Vous aviez rien d’autre a vous mettre sous la dent ,pour aller fouiner sur tik tok? Il vous faut à tout prix des trucs à dire sur ces gens !!??

Arrête les produits interdits !

Signaler Répondre
avatar
kool le 27/08/2025 à 18:11

Allez un de plus bien de chez nous !Moi,président,je les renverrais tous dans leur pays ,à bord d'une pirogue avec LFI,comme capitaine

Signaler Répondre
avatar
J6 le 27/08/2025 à 17:58

J'ai une solution toute trouvée : peu coûteuse et garantie 100% de non récidive

Signaler Répondre
avatar
certitudes le 27/08/2025 à 17:52
Janti a écrit le 27/08/2025 à 16h17

Vous aviez rien d’autre a vous mettre sous la dent ,pour aller fouiner sur tik tok? Il vous faut à tout prix des trucs à dire sur ces gens !!??

c'est choquant hein ? depuis le temps qu'on vous explique la religion de paix et damour

Signaler Répondre
avatar
à gerber le 27/08/2025 à 17:44
Algérie intelligent a écrit le 27/08/2025 à 17h20

c'est le nom algérien qui vous intéresse comme depuis de nombreuses années et actuellement
arrêtez votre propagande

vous voulez des économies ?? 800 millions qu'on crache tous les ans pour ces rats...

Signaler Répondre
avatar
Nakba ! le 27/08/2025 à 17:38
Sarah Connor a écrit le 27/08/2025 à 16h33

C'est fou qu'un Dieu puisse tolérer ce genre de propos et d'agissement. Quel Dieu autorise cela ? Ca donne pas envi. En tout cas quand on est déscolarisé illettré et fan de délits de fuite entre 2 menaces aux couteaux la vie a l'air compliqué quand le seul but est de décapiter les gens ou de les violer. L'un après ou avant l'autre selon les goûts. Bon...

Certaine communauté ne favorise pas l'empathie ! Isolée, elle le redevient.

Signaler Répondre
avatar
Chitane 71 le 27/08/2025 à 17:36
Algérie intelligent a écrit le 27/08/2025 à 17h20

c'est le nom algérien qui vous intéresse comme depuis de nombreuses années et actuellement
arrêtez votre propagande

"Viens ici, je vais te couper ta tête Inch’Allah" Il a été marqué par sa propre circoncision !

Signaler Répondre
avatar
ecolo mais pas trop-- le 27/08/2025 à 17:32

souvent ce genre d individus sont des ratés de la vie, le net-shit leur donne la possibilité d exister.
Par contre il ne faut pas négliger la possibilité de transformer la parole en acte
Je suis pour une connexion obligatoire via l emprunte digitale

Signaler Répondre
avatar
HUG69003 le 27/08/2025 à 17:29

Et combien ont cette mentalité haineuse dans les quartiers ?

Signaler Répondre
avatar
Algérie intelligent le 27/08/2025 à 17:20

c'est le nom algérien qui vous intéresse comme depuis de nombreuses années et actuellement
arrêtez votre propagande

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/08/2025 à 17:08

Un signalement Pharos et c'est tout ?
Ils ne vont pas le rechercher pour apologie du terrorisme au moins ?? Ah oui les élections approchent, pas de vagues...

Signaler Répondre
avatar
Joelle12 le 27/08/2025 à 17:00
Janti a écrit le 27/08/2025 à 16h17

Vous aviez rien d’autre a vous mettre sous la dent ,pour aller fouiner sur tik tok? Il vous faut à tout prix des trucs à dire sur ces gens !!??

Ces gens là sont dangereux regardez le service public il n'en parle pas chut !

Signaler Répondre
avatar
User fou le 27/08/2025 à 16:41
Janti a écrit le 27/08/2025 à 16h17

Vous aviez rien d’autre a vous mettre sous la dent ,pour aller fouiner sur tik tok? Il vous faut à tout prix des trucs à dire sur ces gens !!??

Pour moi, cautionner le fait de prôner l'Etat islamique est aussi grave que le terroriste en lui-même. J'espère que vous serez logé à la même enseigne, soit à la maison d'arrêt la plus proche de chez vous.

Des fous comme vous ne doivent pas résider sur notre territoire !

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 27/08/2025 à 16:33
Janti a écrit le 27/08/2025 à 16h17

Vous aviez rien d’autre a vous mettre sous la dent ,pour aller fouiner sur tik tok? Il vous faut à tout prix des trucs à dire sur ces gens !!??

Pourquoi ne faut-il pas en parler ?

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 27/08/2025 à 16:33

C'est fou qu'un Dieu puisse tolérer ce genre de propos et d'agissement. Quel Dieu autorise cela ? Ca donne pas envi. En tout cas quand on est déscolarisé illettré et fan de délits de fuite entre 2 menaces aux couteaux la vie a l'air compliqué quand le seul but est de décapiter les gens ou de les violer. L'un après ou avant l'autre selon les goûts. Bon...

Signaler Répondre
avatar
Amen le 27/08/2025 à 16:18

Ils ne sont pas si nerveux pour travailler.

Signaler Répondre
avatar
Janti le 27/08/2025 à 16:17

Vous aviez rien d’autre a vous mettre sous la dent ,pour aller fouiner sur tik tok? Il vous faut à tout prix des trucs à dire sur ces gens !!??

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.