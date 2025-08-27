"Viens ici, je vais te couper ta tête Inch’Allah" : un homme radicalisé menace de commettre un acte terroriste à Lyon

Lundi soir, l’activiste algérien Chawki Benzehra a publié une séquence extraite d’un live TikTok d’un Lyonnais dangereux sur son compte X. Cet individu, nommé Ibrahim, se présente comme un jeune radicalisé, membre de l’État islamique. Il vivrait, semble-t-il, dans la capitale des Gaules.

Mardi soir, aux alentours de 23h30, il s’en est pris à un internaute qui était en train de discuter de la pratique de l’Islam dans son live. Un sujet qui, visiblement, lui tenait à cœur, puisqu’il a commencé par lui demander, en français, s’il connaissait Lyon, avant de le menacer de décapitation. "Tu connais Lyon ? Viens ici, je vais te couper ta tête Inch’Allah ! Espèce d’apostat, qu’Allah te maudisse (…) Nous sommes l’Etat islamique", a-t-il lâché en français et en arabe.

Il a ensuite continué de faire l’apologie de Daesh en faisant référence à la minorité yézidie, dont plusieurs membres ont été persécutés par des terroristes : "Oui, on vous a tué vous, les Yézidis. Vous êtes des cochons, on a fait de vous des esclaves sexuels".

Pour le moment, le compte TikTok de l’individu est toujours accessible ce mercredi après-midi. La préfecture du Rhône a annoncé procéder à son signalement via Pharos, et demande à ce que la vidéo ne soit plus partagée.