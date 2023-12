Thomas tué à cause de la politique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ? L'écologiste Fabienne Grébert choque avec sa théorie

Pour le président LR, "ce n'est pas un fait divers, c'est une illustration d'un changement profond dans notre société avec une attaque barbare, expression d'une hyperviolence qui ne cesse de s'étendre. Elle trouve son origine dans les quartiers où se conjuguent le communautarisme, le trafic de drogue et la haine de la France".

J'ai voulu débuter cette assemblée plénière par un hommage à Thomas et aux victimes de #Crépol. Nous leur devons d'être lucides et intraitables face à l'hyperviolence. Nous leur devons une France dans laquelle ils ont le droit de vivre en sécurité, avec l'insouciance de la… pic.twitter.com/WblG6WZFXN — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) December 14, 2023

Et Fabienne Grébert y est allée de son petit commentaire sur cette affaire. La co-présidente du groupe écologiste, principale opposante à Laurent Wauquiez, a indiqué sur X que Thomas avait été "victime d'un règlement de comptes infame, de la haine de l'autre et du saccage des services publics (police, justice, éducation, insertion, culture) orchestrés par les gouvernements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes".

Un raccourci qui n'a pas manqué de faire réagir à droite.

Pour Jérémie Bréaud, maire de Bron et conseiller régionale, Fabienne Grébert décroche la "palme d'or de la récupération politique la plus nauséabonde".

"On s'arrête où dans l'ignominie ?", s'interroge le maire de Pierre-Bénite Jérôme Moroge.

"Votre message est abject, vous ne rendez pas hommage, vous vomissez vos slogans", poursuit le vice-président de la Région chargé de la Sécurité Renaud Pfeffer.