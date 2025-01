"La Métropole de Lyon navigue à vue" : quatre associations saisissent le tribunal administratif contre la Voie Lyonnaise 12

Les quatre associations contestent le tracé de la Voie Lyonnaise n°12 dans les secteurs Rockefeller et Montée du Chemin-Neuf, dénonçant notamment un manque de concertation et des impacts sous-évalués.

Elles ont ainsi engagé une action contentieuse contre la Métropole de Lyon. Dans un communiqué commun, elles annoncent avoir déposé, le 26 décembre dernier, deux recours en annulation devant le tribunal administratif de Lyon. Ces requêtes visent à contester la délibération n° 2024-2300, adoptée le 24 juin 2024, qui valide le bilan de la concertation, le programme des travaux et l’enveloppe budgétaire liée à l’aménagement de la Voie Lyonnaise n°12 (VL12).

Les associations J’aime Montchat, C.I.L de Montchat et Amicale du Parc Chaussagne s’opposent notamment au tracé prévu dans le secteur Rockefeller (3e et 8e arrondissements). De leur côté, les membres de Touche pas à Saint-Just et à ma colline dénoncent le passage de la VL12 sur la Montée du Chemin-Neuf, dans le 5e arrondissement.

"Aucune véritable étude d’impact ne nous a été présentée"

Le communiqué liste plusieurs griefs à l’encontre de la Métropole. "Aucune véritable étude d’impact ne nous a été présentée, ce qui donne l’inquiétante impression que la Métropole navigue à vue, mue uniquement par des considérations dogmatiques", écrivent-elles. Les associations lyonnaises critiquent aussi le "saucissonnage" du projet, reprochant à la Métropole d’avoir découpé la VL12 en tronçons pour contourner une évaluation globale imposée par le code de l’environnement.

Ces dernières dénoncent également un détournement de l’objectif initial du projet, estimant que "le développement de la pratique du vélo a été dévoyé pour dissuader les automobilistes d’entrer et de circuler dans Lyon", au détriment des infrastructures hospitalières et des habitants des rues adjacentes.

Enfin, elles pointent un déficit de concertation. "La concertation a été menée suivant des modalités insuffisantes et dans des conditions n’ayant pas permis de retranscrire fidèlement l’expression et les contributions des habitants et des associations locales", affirment-elles.