Lyon : le Pont Morand est désormais plus accessible pour les vélos et les piétons

La Ville et la Métropole de Lyon ont œuvré pour élargir le trottoir piéton et la piste cyclable sur le Pont Morand. Après des semaines de galère pour les automobilistes, les travaux se sont achevés il y a quelques jours, le 19 mai dernier. Les adeptes des modes de circulation douces pourront bénéficier d’un trottoir et d’une piste cyclable plus large passant respectivement de 1,8 à 3,4 mètres et de 2,8 à 4 mètres.

Une voie pour les voitures a été supprimée. Il en reste ainsi deux permettant de maintenir le double sens de circulation. "L’objectif de cet aménagement est de mieux partager l’espace public en fonction des flux des différents modes transports", explique Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon délégué aux Mobilités. Bruno Bernard, président de la Métropole, rappelle que "depuis 3 ans, on a constaté une baisse de 10% de la circulation automobile".

Le coût de ce projet s’élève à 450 000 euros TTC.

Un autre aménagement prévu sur le Pont Lafayette

À partir du 5 juin, des travaux débuteront sur le Pont Lafayette pour réaliser un projet similaire à celui du Pont Morand. Un réaménagement de la piste cyclable et du trottoir sont au programme pour améliorer le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes.

Dans ce cadre, la circulation automoble sera interdite sur le pont à partir du 12 juin et reprendra fin août. L‘usage final des deux ponts est prévu autour du mois d’octobre.

