Conflits d'usages sur le quai Claude Bernard à Lyon : "une autoroute cyclable où jamais un cycliste ne s'arrête"

Le Collectif des Guides Rhône Saône, qui regroupe 70 guides-conférenciers, alerte depuis deux ans sur les dangers que représente la traversée de la voie verte par les croisiéristes débarquant au quai Claude Bernard. Les séniors, souvent étrangers et peu familiers des lieux, doivent traverser une bande cyclable très fréquentée pour rejoindre ou quitter leurs autocars stationnés à proximité (moteur tournant, ndlr). Selon eux, cette voie est devenue "une véritable autoroute cyclable, où jamais un cycliste ne s'arrête pour laisser traverser les piétons”, déplorent les guides dans leur dernier communiqué.

Malgré une amélioration de la signalisation au printemps 2024, avec des pictogrammes au sol et des panneaux supplémentaires entre les ponts de la Guillotière et de l’Université, la situation reste préoccupante pour ces derniers, “nous n’avons pas vu de changement dans l’attitude des cyclistes.” Le 12 septembre dernier, un nouvel accident a impliqué une cycliste et un piéton, aboutissant à l’hospitalisation de la cycliste.

Depuis octobre 2022, le collectif a interpellé la Ville et la Métropole de Lyon, notamment Fabien Bagnon, vice-président en charge des mobilités. Toutefois, leurs derniers courriers de juillet et septembre 2024 sont restés sans réponse.

Le collectif demande, par ailleurs, la création de passages piétons, l’installation de panneaux rappelant la priorité aux piétons et des dos d’âne. “Faut-il attendre un drame pour que des mesures soient prises ?”, s’interrogent les guides. Le débat sur la cohabitation entre modes de transport doux et piétons est plus que jamais relancé sur les berges du Rhône.