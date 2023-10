Près de Lyon : il mord un cycliste qui circulait sur un trottoir de Bron et lui arrache le lobe d’oreille

Selon nos informations, une violente altercation a éclaté vers 17h à Bron entre un cycliste qui circulait sur un trottoir de l’avenue du 8 mai 1945, et un autre usager vraisemblablement piéton. Ce dernier, lors du différend, n’a pas hésité à frapper à coups de poing au visage le cycliste âgé d’une trentaine d’années, avant de le mordre. La victime a ainsi vu un morceau de son lobe d’oreille être arraché. Douze points de suture ont été nécessaires d’après une source proche du dossier.

La police serait intervenue rapidement pour interpeller non loin le mis en cause, âgé de 27 ans, et le placer en garde à vue. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge le blessé pour le transporter à l’hôpital. Une plainte devait être déposée.

C’est sur ce même axe, l’avenue du 8 mai 1945, qu’un homme également âgé de 27 ans avait été tué à coups de couteau ce même mardi soir à Bron, un peu plus tard.

J.D.