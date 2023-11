Lyon : le policier qui avait mortellement renversé un piéton avant de prendre la fuite a été remis en liberté 

Dans la nuit du 18 au 19 mai dernier, un homme âgé de 24 ans avait été percuté de plein fouet par un automobiliste qui avait pris la fuite à pied en laissant ses passagers sur les lieux de l’accident. La victime renversée sur un passage piéton, avait perdu la vie sur place malgré les tentatives de réanimations.

Le conducteur mis en cause s’était finalement rendu quelques heures après le drame. Ce mis en cause, un gardien de la paix stagiaire âgé de 22 ans et en poste à Saint-Chamond dans la Loire, avait été interpellé et placé en garde à vue. Ce dernier, qui n’était pas en service lors des faits, avait ensuite été mis en examen pour homicide involontaire aggravé et placé en détention provisoire.

Selon nos confrères du Progrès, une demande de mise en liberté avait été formulée par son avocat, Me David Metaxas. La justice a accordé cette libération, tout en plaçant le policier sous contrôle judiciaire. Il est ainsi sorti de sa cellule ce mardi.

Le Parquet de Lyon aurait fait appel de cette décision, une nouvelle audience doit ainsi se dérouler mardi prochain.