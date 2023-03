Villeurbanne : une femme enceinte renversée par un automobiliste sous l'emprise de stupéfiants

Une femme, âgée de 31 ans, a été fauchée ce samedi à Villeurbanne, au niveau du boulevard Laurent-Bonnevay alors qu’elle traversait les voies de circulation. La victime, enceinte de 4 mois, a été légèrement blessée et hospitalisée.

Le conducteur mis en cause avait consommé des stupéfiants avant de prendre le volant et de finalement percuter la trentenaire. Le suspect, âgé de 29 ans et résidant à Vaulx-en-Velin, a été interpellé et placé en garde à vue.