Mila agressée sexuellement à Lyon : un suspect recherché, l'homme arrêté bientôt en détention provisoire ?

Le Parquet de Lyon a en effet annoncé dans un communiqué de presse dans la matinée avoir ouvert une information judiciaire, dans le cadre de l’enquête menée pour des chefs d’agression sexuelle, vol en réunion et outrages sexistes.

La justice lyonnaise précise que les investigations vont se poursuivre sur commission rogatoire "notamment dans le but d’identifier et d’interpeller un deuxième mis en cause".

Par ailleurs, le placement en détention provisoire sera requis ce mardi à l’encontre de la personne placée en garde à vue dimanche soir dans cette affaire. Selon nos informations, l’individu âgé de 31 ans était déjà recherché par les forces de l’ordre pour une affaire de vol à la roulotte. Il aurait contesté une partie des faits qui lui étaient reprochés.

Pour rappel, Mila avait porté plainte samedi soir, quelques heures après avoir été harcelée et agressée sexuellement en plein Lyon, sur les Berges du Rhône. Face à son refus, un homme avait notamment tenté de lui montrer son sexe, puis lui avait craché dessus, avant de lui prendre son téléphone et de menacer de le jeter dans l’eau. Il se serait également frotté à elle. Son ami et complice présumé, plus en retrait sur la vidéo de Mila, est donc activement recherché.

Les faits dénoncés par la jeune Lyonnaise ont eu beaucoup de répercussions sur les réseaux sociaux ces derniers jours. De nouveaux témoignages de harcèlements de rue à Lyon ont fleuri, sans que la préfecture du Rhône ou la mairie de Lyon ne réagissent officiellement à ce que vivent de nombreuses femmes au quotidien.