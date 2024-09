Lyon : “scandalisé” par les propos de Mila, son avocat Jean-Félix Luciani ne souhaite plus la représenter

Mila, la jeune femme au cœur d'une polémique nationale depuis 2020 pour ses critiques envers l'islam, se retrouve à nouveau sous les projecteurs. Ce mardi 24 septembre, elle a publié un message sur X (anciennement Twitter) pour annoncer que son avocat lyonnais, Maître Jean-Félix Luciani, a décidé de ne plus la représenter.

L'affaire intervient quelques jours après que Mila a déclaré avoir été agressée —ce vendredi 20 septembre— à Cordeliers, dans le centre de Lyon. Toujours sur X, Mila avait relaté l'incident, expliquant que la situation avait dégénéré après qu’une personne l’ait reconnu. Selon son récit, “un migrant” serait alors intervenu pour s'interposer et repousser son agresseur.

Ce mardi sur X, Mila raconte : "La semaine dernière, j’ai appelé mon avocat de Lyon, Maitre Jean-Félix LUCIANI, qui souhaitait faire un point avec moi sur les dossiers en cours. Et là, je tombe de haut. Il me dit qu’il refuse dorénavant de me représenter, que c’est 'contraire à ses valeurs."

Selon elle, Maître Luciani, ancien président de la commission des droits des étrangers, a justifié sa décision en se déclarant "scandalisé par [ses] propos", sans préciser lesquels. Mila se dit surprise par cette réaction, précisant qu'il s'agit de la première fois qu'un avocat renonce à la défendre pour de telles raisons.

Mila n’a pas manqué de rappeler que Maître Luciani est également l’avocat de Berkane Makhlouf, "coupable de violences ayant entraîné la mort de la petite Fiona, 5 ans”. Elle conclut : "Me LUCIANI semble avoir une curieuse échelle de valeurs, en tout cas celles d’un meurtrier d’enfant ne l’ont pas choqué".