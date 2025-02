"Ils ont perdu leurs langues" : Mila confronte un groupe qui l’aurait insultée à Lyon

Mila, la jeune lyonnaise connue depuis 2020 pour ses prises de positions polémiques, notamment contre l'Islam, a publié ce vendredi une vidéo sur X relatant une altercation survenue la veille au soir sur les quais du Rhône, à hauteur de la Passerelle du Collège (Lyon 6e).

D’après son témoignage, alors qu’elle se promenait avec un ami, elle aurait été insultée par un groupe de personnes. "Nous avons entendu des insultes et des couinements derrière nous, ‘Mila sale pute, Mila caca, Allah Akbar, les musulmans vont niquer la France’", rapporte-t-elle dans la vidéo.

La jeune femme affirme alors avoir fait demi-tour, provoquant, selon elle, une réaction fuyante de ses interlocuteurs. "Ils ont commencé à accélérer et à se chier dessus", lance-t-elle, ajoutant : "Ils refusent de réitérer leurs insultes lorsque nous les rattrapons, ouai ils baissent les yeux".

“Pour rappel ils étaient 7, on était deux”, précise la jeune femme. Sur la vidéo, on aperçoit également un chien de type malinois accompagnant Mila et son ami...

Dans la suite de la vidéo, Mila filme le groupe, visages camouflés, semblant vouloir les éviter. "Ils ont perdu leurs langues quoi", ironise-t-elle. L’homme qui l’accompagne interpelle aussi le groupe : "C’est donc ça les Antifas solides de Lyon ? Vraiment super solide, extrêmement fier d’être un gros racelard alors, allez bisous les gros tas".

Si la nature exacte des échanges verbaux précédant la confrontation ne peut être vérifiée, cette vidéo a rapidement suscité de nombreuses réactions en ligne.