Mila lance un appel à l’aide face à un harceleur à Lyon : “C'est à son tour d’être traqué et, je l’espère, jugé”

Dans une vidéo diffusée ce lundi 6 janvier sur son compte X, Mila a pris la parole pour dénoncer une situation qu’elle qualifie d’intenable. “Un homme (dont j’ignore encore l’identité) me suit partout dans Lyon depuis des mois, jusque dans ma salle de sport. Il me prend en photo, publie ma localisation quasi quotidiennement en temps réel, appelle à me tuer sur les réseaux sociaux”, publie la lyonnaise sur son compte X.

Dans sa vidéo, Mila précise avoir déposé plainte il y a plus d’un mois. Cependant, elle s’inquiète du manque d’avancées dans l’enquête : “Les enquêteurs et la justice semblent être encore en vacances.”

Dans sa publication, la jeune femme partage des captures d’écran de messages publiés à son sujet. Certains, particulièrement inquiétants, détaillent ses déplacements dans Lyon : “Elle se trouve cours Lafayette Lyon 69006 avec une petite paire d bottes bleue et un jean bleu @milafique reste sur tes gardes” ; “Tous ceux qui veulent la choper en vrai, venez en privé, j’ai son adresse, la salle où elle s’entraine quotidiennement et plein d’autres infos” ; “Porte plainte autant que tu veux @milafique rien n’arrête la tempête que tu vas prendre en pleine gueule et pas sur Twitter”; “Ceux qui veulent lui faire fermer son cul elle se trouve à la salle [...]”.

Mila explique que ce harcèlement dure depuis un certain temps. “Ça fait plusieurs mois qu’un mec me stalke (traque, ndlr), il me suit jusque dans ma salle de sport et publie quasi quotidiennement ma localisation”, confie-t-elle. La jeune femme précise avoir changé de salle de sport à plusieurs reprises : “Et ce mec a révélé les adresses de chacune de ces salles.”

La Lyonnaise assure avoir découvert ces agissements tardivement. "je ne l’avais pas vu en temps réel […] A chaque fois qu’il balance ma localisation c’est en effet des créneaux ou je suis a ces endroits.”

Mila, qui se dit en état d’"ultra-vigilance permanente", a tenté de documenter au maximum les agissements de cet individu pour faciliter le travail des enquêteurs. Elle s'interroge toutefois de ne pas avoir vu son dossier avancer : “J'ai porté plainte il y a plus d’un mois. J'ai dépensé beaucoup d’énergie pour stalker le compte du mec et mâcher le travail aux enquêteurs. Le mec s’entraîne dans ma salle, il pourrait être identifié en une demi-journée.”

L’objectif de cette vidéo est clair : “C'est à son tour d’être traqué et, je l’espère, jugé”, affirme Mila, tout en appelant ses abonnés à massivement relayer son message.