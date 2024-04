Agression de Samara : pour Mila, la laïcité à l'école "est morte"

Face à Apolline de Malherbe, elle est revenue sur les récentes agressions dont ont été victimes des adolescents : Samara et Shemseddine, ce dernier ayant succombé à ses blessures.

"Au sein des établissements, il y a une véritable police des moeurs. De la part d'élèves souvent encouragés par leurs parents et qui se sentent en totale impunité, a déclaré Mila, qui avait été harcelée et cyberharcelée pour ses propos insultants sur l'islam, poussant les autorités à la protéger. Les encadrants et proviseurs sont généralement informés de ce qu'il se passe. Mais c'est tellement plus facile de mettre ça sous le tapis parce qu'on connaît la violence de ce profil d'agresseur".

"Je n'ose imaginer la pression que subissent ces jeunes filles qui ont cet entourage à majorité musulman. (...) On parle de laïcité au sein des établissements, mais est-ce que la laïcité fonctionne encore ? Pour moi la laïcité, elle est morte", poursuivait Mila.

Mila: "Pour moi, la laïcité elle est morte" pic.twitter.com/lk03Uo74uD — BFMTV (@BFMTV) April 8, 2024

Interrogée sur son état d'esprit actuel, la jeune Lyonnaise a révélé qu'elle avait été forcée de s'excuser sur le plateau de Quotidien : "Je ne suis pas désolée, je n'ai jamais été désolée. D'ailleurs j'ai récidivé sur les réseaux. J'ai montré que cet acharnement contre moi, ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui j'ai la haine, j'ai la rage, j'ai développé mon libre-arbitre et mon esprit critique".