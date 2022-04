Six personnes jugées pour harcèlement moral et menaces de mort sur Mila

Six personnes vont comparaître ce lundi et ce mardi devant le tribunal judiciaire de Paris. Les prévenus, trois mères de famille et deux hommes âgés de 19 à 39 ans, sont suspectés d’avoir cyberharcelé et menacé de mort Mila suite à une vidéo de la jeune femme critiquant l’islam. Les faits s’étaient déroulés sur Twitter à la fin de l’année 2020 ; certains messages réclamaient de "la fumer" ou encore de "l’étrangler de [ses] propres mains".

Un sixième prévenu devra également s’expliquer en ce début de semaine devant la justice. Il devait le faire en juin dernier mais avait bénéficié d’un vice de procédure.

Pour ces faits de harcèlement moral et de menaces de mort, les prévenus risquent jusqu’à trois de prison et 45 000 euros d’amende. En juillet dernier, onze personnes avaient déjà été condamnées pour s’en être pris à Mila ; des peines allant de quatre à six mois de prison avec sursis avaient été prononcées à leur encontre.