Le proviseur du lycée Ampère de Lyon menacé de mort sur les réseaux sociaux, le recteur saisit la justice

"Le recteur de l’académie de Lyon exprime son soutien le plus ferme et son entière solidarité au proviseur du lycée Ampère de Lyon, qui a récemment été la cible d’attaques et de menaces inadmissibles diffusées sur les réseaux sociaux." Tels sont les mots d’Olivier Dugrip, le recteur de l’académie de Lyon après les menaces de mort reçues par le proviseur du lycée Ampère de Lyon.

L’établissement du 2e arrondissement avait déjà fait savoir qu’il avait porté plainte après ces menaces faisant suite à des sanctions prises par le proviseur contre un groupe de lycéens pro-palestiniens ayant tenté de bloquer le lycée il y a deux semaines.

Olivier Dugrip a fait savoir qu’il avait saisi le procureur de la République dans le cadre de cette affaire "afin que toutes les mesures nécessaires soient prises pour identifier et poursuivre les auteurs de ces menaces".