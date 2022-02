Le député Jean-Luc Fugit à nouveau menacé de mort : "Ma porte est toujours ouverte au dialogue"

Dans le Rhône, plusieurs parlementaires ont reçu des menaces de mort. A l’instar de Jean-Luc Fugit, qui annonce ce jeudi en être à "pas moins de 15 menaces". Dans un communiqué, l’élu LREM annonce avoir porté plainte contre les trois dernières reçues dont il dévoile le contenu.

Le 16 janvier, il recevait un e-mail intitulé "Balle + hache" : "Je vais venir avec ma hache et mon arme, je tire, je m'approche pour te mettre dans la bonne position, ta t te sera décapitée avec la hache, et je vais partir. J'ai l'arme, quelques munitions, la hache, et je vais le faire".

Deux jours plus tard, un nouveau message lui reprochant explicitement son soutien à la politique gouvernementale liée au Covid-19 : "Tu vas tomber, à ton domicile, sous le coup des balles de mon AKM suite à tes tentatives de violation de nos libertés".

Enfin, ce jeudi matin, le corbeau écrivait : "Je vais te pourchasser jusqu’à ton domicile, il va y avoir des coups de feu qui vont partir et qui finiront par te tuer. Que je passe par la fenêtre ou la porte, je vais venir pour en finir avec toi, et tu peux me croire quand je dis que je vais te tuer. Tu as voulu t'amuser avec notre liberté, tu devras le payer, peu importe que tu sièges toujours à l'Assemblée ou non, je vais t'arracher la vie".

"Si je peux entendre que la critique se fasse parfois de manière véhémente ou passionnée, la violence ou la menace ne saurait être une manière acceptable de s'exprimer", réagit Jean-Luc Fugit.

"En ce qui me concerne dans le cadre de mon mandat de parlementaire ma porte est toujours ouverte au dialogue avec tous mes concitoyens. J’ai ainsi récemment organisé un temps d’échange avec des concitoyens qui m’avaient écrit leur opposition au pass vaccinal. Si des expressions tranchées ont pu intervenir, cela a pu se faire dans l’écoute et le respect mutuel. J’assume ma responsabilité de citoyen-élu en prenant des positions et décisions en conscience au regard de ce que j’estime être l’intérêt général tout en restant toujours ouvert au dialogue et au débat contradictoire", conclut le parlementaire de la 11e circonscription du Rhône.