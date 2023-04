Lyon : des agents des transports en commun menacés à l’arme blanche lors d’un banal contrôle

Ce lundi en début d’après-midi, d’après Le Progrès, plusieurs personnes ont menacé des agents TCL avec des couteaux. La scène s’est déroulée quand les agents ont voulu contrôler les titres de transport de voyageurs. Mais ces individus sont immédiatement devenus véhéments envers les employés des transports en commun, multipliant les insultes et les bousculant.

Rapidement alertés, des policiers sont intervenus pour interpeller trois suspects, soupçonnés de violences aggravées. Deux ont été laissés libres après un simple rappel à la loi. Le dernier, âgé de 22 ans et déjà connu pour une trentaine d’antécédents judiciaires, devait être présenté au parquet pour un jugement en comparution immédiate.

Pour rappel, un homme avait été poignardé dans le secteur il y a moins d’un mois lors d’une rixe entre jeunes. Il y a un peu plus d’un an, une bagarre générale avait éclaté sur le quai du métro de la gare de Vaise entre une douzaine de personnes et des agents de sécurité du site. La vidéo de la rixe avait fait le tour des réseaux sociaux.