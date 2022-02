Lyon : jeunes contre agents de sécurité, une violente bagarre éclate à Gare de Vaise

Ce jeudi soir, une bagarre a éclaté sur le quai du métro de la station Gare de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par des témoins, on voit des agents de sécurité de la société Zeus Sécurité, intervenant sur le réseau TCL et reconnaissables avec leurs gilets rose fluo, échanger de violents coups de poings et de pieds avec une bande de jeunes individus. D'un côté comme de l'autre, on ne fait pas semblant et plusieurs coups sont portés distinctement à la tête.

Le tout à quelques mètres de voyageurs médusés voire paniqués, et surtout des voies électrifiées du métro D. On voit d'ailleurs un agent se tenir entre la fin du quai et un jeune au sol frappé et maîtrisé par ses collègues.

Pour le moment, on ne sait pas encore ce qui a mis le feu aux poudres entre les nombreux protagonistes, ni si la police a été appelée en renfort pour mettre un terme à la bagarre générale. Gare de Vaise, terminus de la ligne D et située au pied de la colline de la Duchère, est régulièrement citée dans des faits divers impliquant des zonards. Selon nos informations, de nombreuses transactions de drogue s'y déroulent.

Contacté par notre rédaction, Keolis n'a pas été en capacité de répondre à nos questions sur cette rixe.