Lyon : Mila menacée au rassemblement pour l'enseignant Dominique Bernard tué à Arras

L'objectif était de rendre hommage à Dominique Bernard, l'enseignant tué à coups de couteau vendredi à Arras par un terroriste.

Mais ce moment de recueil n'a pas été ouvert à tous. Sur ses réseaux sociaux, Mila annonce avoir voulu se rendre au pied de l'Hôtel de Ville de Lyon pour saluer la mémoire du professeur. Mais la jeune femme a été menacée et insultée par des participants du rassemblement.

J’y suis allé pour lui rendre hommage et je me suis faite agresser par les gens du rassemblement MDR, j’ai pas les mots https://t.co/fwouB7NwoG — Mila ✨ (@milafique) October 16, 2023

"Ça m’a lancé des menaces de 'balles dans la tête' je suis allé en parler aux flics qui entouraient le rassemblement et évidemment ils ont pas bougé le petit doigt, raconte-t-elle. Ils m’ont dit que je n’étais pas la bienvenue, qu’il fallait que je dégage m’ont traité de 'putain d’islamophobe' et de 'bouffonne de raciste'. Ils m’ont craché dessus et m’ont filmé en m’insultant de tous les noms".

"Je n’avais pas capté que c’était un syndic de gauche qui organisait ça, je suis venue sans même me poser de questions. Pour moi, c’était un moment qui permettait à tout le monde de se rassembler autour de la victime pour le soutenir, avant même de revendiquer ses idéologies", conclut Mila, en partageant une vidéo de l'un de ses agresseurs présumés. Mais aussi des détails sur un jeune Tchétchène suivi de près par la DGSI car il préparait "un plan intelligent" pour l'atteindre.